Augsburg

vor 32 Min.

Yoga: Ein morgendlicher Sonnengruß auf dem Augsburger Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz findet freitags bis sonntags in der Früh eine Yogastunde statt.

Plus Am Sandstrand finden regelmäßig Yoga-Stunden statt. Da stören auch die Lieferwagen nicht. Was die Teilnehmenden beachten müssen.

Von Mona Eck

Entspannt ins Wochenende starten und den Sommer von seiner schönsten Seite genießen - das ermöglicht jeweils von Freitag bis Sonntag die Veranstaltungsreihe Beach-Yoga auf dem Rathausplatz von Augsburg- Marketing und dem Yogastudio Wolke 34. Ausgebildete Yogalehrerinnen und -lehrer geben auf dem 260 Quadratmeter großen Stadtstrand kostenlose Yogastunden und laden alle Interessierten ein, gemeinsam Energie zu tanken und entspannt in den Tag zu starten. Die Aktion kommt gut an. Noch gibt es einige Möglichkeiten zum Mitmachen.

