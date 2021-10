Zäune und Einlasskontrollen: So plant die Stadt den Christkindlesmarkt 2021

Plus Im Augsburger Stadtrat wird heftig über einen Zaun auf dem Christkindlesmarkt diskutiert. Die Opposition spricht von einem "Gehege zur Fütterung".

Die Stadt hält an ihren Planungen fest, dass Glühwein und Punsch beim Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz nur in einem eingezäunten Bereich ausgeschenkt werden dürfen. "Als Veranstalter sind wir verpflichtet, Menschenansammlungen zu vermeiden", verteidigt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) die Zaunpläne. Um die Zahl der Besucher und Besucherinnen im Bereich rund um den Augustusbrunnen, wo vier Glühweinstände stehen, zu steuern, seien Absperrungen nötig. Scharfe Kritik daran gibt es nach wie vor von der Opposition im Stadtrat.