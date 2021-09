Augsburg

07.09.2021

Zahlen ohne Bargeld ist im Trend - Augsburgs Händler stellen sich darauf ein

In der Corona-Krise bezahlen Verbraucher häufiger per Karte. Diese Veränderung spüren Händler in Augsburg deutlich.

Plus Das Bargeld verliert auch im Augsburger Handel an Bedeutung, immer öfter wird mit EC-Karte oder Handy gezahlt. Manche Geschäfte setzen auch auf spezielle Bezahlautomaten.

Von Mona Eck, Katharina Funkner und Jörg Heinzle

Ludwig Ecker ist eigentlich ein Anhänger des Bargelds. Im Moment neige er aber dazu, mehr mit der Karte zu bezahlen, erzählt er, während er am Augsburger Rathausplatz auf eine Straßenbahn wartet. Ecker meint, Corona sei nicht der einzige Grund, weshalb das Kartenzahlen boomt: "Die Angebote seitens der Bank haben zugenommen. Die Entwicklung findet stufenweise Richtung Digitales statt." Deswegen könne er sich auch vorstellen, in Zukunft mit dem Mobiltelefon zu bezahlen: "Online-Banking läuft ja auch mittlerweile übers Handy." Die komplette Abschaffung des Bargelds würde er allerdings nicht befürworten: "Je intensiver die IT ins tägliche Leben eingreift, umso größer sind auch die Kontrollmöglichkeiten", findet Ecker. Dadurch werden Missbrauch und Cyber-Angriffe wahrscheinlicher, meint er. So wie dem Passanten in der Augsburger Innenstadt geht es derzeit vielen Menschen. Es wird immer mehr bargeldlos bezahlt - das bestätigen auch Augsburger Banken und Geschäfte.

