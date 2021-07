Zehn-Punkte-Plan soll die Augsburger Innenstadt fit für die Zukunft machen

Plus Ein Zehn-Punkte-Plan soll die Augsburger Innenstadt und die Stadtteilzentren stärken und neu aufstellen. Die Ideen sehen unter anderem einen attraktiveren Stadtmarkt vor.

Mit einem Zehn-Punkte-Plan möchte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle Innenstadt und Stadtteilzentren stärken, teilweise aber auch neu aufstellen, damit sie auch nach dem Ende der Corona-Pandemie eine Zukunft haben. Das Spektrum reicht von einer Ausweitung von Liefermöglichkeiten aus Geschäften an Kunden und mehr Online-Handel heimischer Geschäfte bis hin zu einem attraktiveren Stadtmarkt.