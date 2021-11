Zeitzeugen erzählen Schülern in Hochzoll vom Leben nach dem Krieg

Aus berufenem Munde hört sich Lebenswirklichkeit von damals viel spannender an. Das haben Schüler der Werner-von-Siemens-Mittelschule in Hochzoll erlebt.

In einem Zeitzeugen-Projekt beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe der Werner-von-Siemens-Mittelschule mit den Realitäten der Nachkriegszeit. Für eine Ausstellung befragten sie Einwohner des Stadtteils, wie ihre Kindheit in Hochzoll nach 1945 ausgesehen hat. Unter der Leitung der Lehrkraft Janiene Ohneiser erstellten die Schülerinnen und Schüler des Mittlere-Reife-Zuges Fragebögen, interviewten die Senioren und analysierten die Gespräche anhand aufgezeichneter Tonaufnahmen. So interessierten sich die Jugendlichen dafür, wie damals das Fernsehprogramm aussah, wie lange die Ferien dauerten und wie die finanzielle Lage in der Familie aussah.

Alfred Hausmann, Rektorin Andrea Kempinger dos Santos, Ingrid Swoboda, Hansjörg Vogelgsang und Janiene Ohneiser (von links) im Treppenhaus der Werner-von-Siemens-Mittelschule. Foto: Andrea Kempinger dos Santos

"Ich wollte, dass Geschichte nicht nur theoretisch erfahren wird und an die wissenschaftliche, forschende Arbeitsweise herangeführt wird", so die Lehrerin. Die Auswertung wurde auf Wandplakaten festgehalten und ist nun im Treppenhaus der Schule zu sehen. Zur Eröffnung der Ausstellung "gelebter Geschichts- und Erinnerungskultur" hatten sich auch die Zeitzeugen im Schulhaus von Rektorin Andrea Kempinger dos Santos an der Neuschwansteinstraße eingefunden.

Die Schulleiterin freut sich über ein "gelungenes Projekt", das trotz Pandemie und Schulschließungen im persönlichen Kontakt durchgeführt werden konnte. Die Ergebnisse können nun auch andere Schulklassen sehen und im Unterricht besprechen. Kaum vorstellbar für die Mittelschüler sei gewesen, dass die Hochzoller Zeitzeugen mit mehr als 40 Mitschülern in einer Klasse unterrichtet wurden. (sil)