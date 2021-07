Zimmerer-Flashmob: Handwerksmeister präsentieren Kunst

Der Meisterkurs der Zimmerer hat am Dienstag vor der Handwerkskammer für Schwaben mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam gemacht.

Um nach dem Lockdown und langer Zeit des Distanzlernens die kreativen Elemente des Zimmererberufs darzustellen, hat sich der Dozent des aktuellen Meisterkurses, Michael Burz, etwas Besonderes einfallen lassen: Statt Gauben zu bauen oder Holzgebäude zu konstruieren, bearbeiteten die Meisterschüler zuletzt Holzstücke mit der Kettensäge. Herausgekommen sind - unter der künstlerischen Begleitung von Lucia Hiemer - individuelle Kunstwerke, die Visionen vom Wohnen der Zukunft zeigen.

Handwerker zeigen Kunstwerke

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, stellten die Schülerinnen und Schüler des Meisterkurses ihre Kunstwerke am Dienstag in einem Flashmob erstmals vor. Punkt 12 Uhr mittags ertönte vor der Handwerkskammer (Hwk) in der Siebentischstraße ein Paukenschlag. Dann strömten die Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ecken herbei und stellten ihre Kunstwerke auf Podesten ab. Ein zweites akustisches Signal nutzten sie, um ebenso schnell wieder zu verschwinden, wie sie aufgetaucht waren. Die Aktion sorgte bei Passanten und Radfahrern, die vorbeikamen, für reichlich Aufsehen. (nist)