Zoo und Spickel sind am Wochenende nur eingeschränkt erreichbar

Zwischen Freitag und Montag muss die Localbahn den Übergang an der Siebentischstraße sanieren. Es wird zur Vollsperrung kommen. Umleitungen führen zum Zoo und in den Spickel.

Zoo, Botanischer Garten und Teile der Wohnstraßen im Spickel werden am kommenden Wochenende nur über Umleitungen erreichbar sein. Grund ist, dass die Localbahn den Bahnübergang über die Siebentischstraße sanieren muss. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 5 Uhr, wird die Siebentischstraße kurz hinter der Einmündung zur Hofrat-Röhrer-Straße vollgesperrt werden. Die Hofrat-Röhrer-Straße bleibt von der Friedberger Straße aus erreichbar.

Man habe die Bauarbeiten extra in den Herbst verlegt, weil die Besucherzahlen in Zoo und Botanischem Garten dann geringer seien, so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Eine halbseitige Sperrung des Bahnübergangs sei aus technischen Gründen beim Gleisbau keine Möglichkeit gewesen. Der Schienenstrang bildet für die Localbahn den Zugang zum Gleisnetz der Deutschen Bahn.

Spickel und Zoo: Umleitungen für Autos und Busse

Wer von Westen aus ins Spickel-Wohngebiet, zum Zoo, Botanischen Garten oder zur Handwerkskammer möchte, wird über Gentner- und Eupenstraße umgeleitet. Um Staus zu verhindern, wird es in diesen Wohnstraßen Einbahnstraßenregelungen geben. Zudem steht ein Großteil der Parkplätze in der Gentner-, Malmedy-, Neunkirchen- und Eupenstraße (teilweise) nicht zur Verfügung. Von Osten her sind Wohnviertel, Zoo und Botanischer Garten wie gewohnt über die Spickelstraße erreichbar.

Die Buslinie 32 fährt in dieser Zeit nicht zum Zoo und wendet über die Siebentischstraße beziehungsweise die Hofrat-Röhrer-Straße. Der Ast zwischen der Sperrung und dem Zoo wird mit Shuttle-Kleinbussen bedient. Es gibt Ersatzhaltestellen. Der Fuß- und Radverkehr wird am Baufeld vorbeigeführt und muss keiner Umleitung folgen.

Bereits 2019 war der Spickel durch eine Baustelle ganz in der Nähe teilweise abgehängt. Damals sanierte die Stadt die Kaufbachbrücke über mehrere Monate.