Zu wenige Kinder lernen schwimmen - Wartezeit für Kurse in Augsburg ist lang

Plus Durch die Pandemie hat ein ganzer Jahrgang nicht schwimmen gelernt. Dabei waren schon vor Corona bei Vereinen und Schwimmschulen in Augsburg die Wartelisten lang.

Ertrinken ist eine der häufigsten unfallbedingten Todesursachen von Grundschulkindern. Im vergangenen Jahr ertranken nach Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Deutschland 46 Kinder im Alter bis 15 Jahren. Denn um die Schwimmfähigkeit der Buben und Mädchen ist es schlecht bestellt, wie Doris Lippmann von der DLRG-Augsburg/Aichach-Friedberg bestätigt. Rund zwei Drittel der Grundschüler können nach Verlassen der Schule immer noch nicht sicher schwimmen. Und nach eineinhalb Jahren Corona-Einschränkungen ohne Schwimmunterricht habe sich die Lage massiv verschärft. Es herrscht ein regelrechter "Stau" bei den Schwimmkursen in Augsburg – mit Wartezeiten von einem Jahr und länger.