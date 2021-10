Zum Tag der offenen Moschee bleiben in Augsburg viele Türen zu

Baustelle, Corona, Personalmangel: Nur zwei Moscheen in Augsburg feiern den Tag der offenen Moschee mit. Diese Gebetsräume sind für Besucher geöffnet.

Die Ahmadiyya Muslim Cemaat in Augsburg tut es, die Cagri Moschee in der Pilgerhausstraße auch. Sie laden die Öffentlichkeit am Tag der deutschen Einheit ein, ihre Gebetsräume zu besichtigen, Fragen zu stellen oder sich einfach nur zu informieren. Der dritte Oktober ist in ganz Deutschland der "Tag der offenen Moschee" (TOM) und wird seit 1997 begangen.

In der Cagri-Moschee werden zum Jubiläum Tee und Gebäck nicht fehlen, verspricht Rüstem Genç, Vorsitzender des Vereins, der die Moschee in der Pilgerhausstraße betreibt. "Gerne laden wir ein. Alles geht nach den 3G-Regeln. Wir werden Führungen anbieten und über unseren Verein und den Islam informieren", erklärt Genç. Die Moschee in dem 70er-Jahre-Durchgang der Jakobervorstadt ist bis heute fest im Arbeitermilieu verwurzelt. Auch Flüchtlinge aus Asien, Afghanistan und Syrien sind hier seit 2015 heimisch geworden. Erst vor vier Jahren nahmen die Mitglieder Geld in die Hand und renovierten den oberen Stock und den Frauenbereich. Im oberen Stockwerk befinden sich ein langgezogener Gebetsraum und die Unterrichtsräume für Schüler. Die Moschee gehört der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) in Köln an. Der Verband wurde lange vom Verfassungsschutz beobachtet. In Bayern wird er bis heute wegen seiner problematischen gesellschaftlichen Vorstellungen als "islamistisch" eingestuft. Sieben andere Bundesländer stellten die Beobachtung jedoch bereits 2014 ein.

An der Donauwörther Straße gibt es auch einen deutschen Imam

Die Ahmadiyya Muslim Jemaat öffnet ihre repräsentative Bait-un-Naseer Moschee. 2017 hatte das Londoner Oberhaupt der Gemeinde, Kalif Mirza Masrur Ahmad, den Neubau an der Donauwörther Straße eingeweiht. Inzwischen gibt es nach wechselnder Besetzung jetzt einen fest eingestellten deutschen Imam. Er hat an der Ahmadiyya-Akademie in Wiesbaden Theologie studiert und lebt mit Frau und zwei Kindern seit 2019 in der Fuggerstadt. Am Sonntag wird er für Fragen zur Verfügung stehen.

Augsburger Vereine, die zum größten deutsch-muslimischen Dachverband Ditib gehören, sind heuer nicht dabei. Dabei rührt die Kölner Ditib-Zentrale zum 25. Jahrestag mit Veröffentlichungen die Werbetrommel und hat auch die Kölner Oberbürgermeisterin zur Feier eingeladen. Wie bei Moscheen üblich, seien ihre Häuser offen, auf Besucher sei man aber nicht vorbereitet, erklären die Ditib-Vorsitzenden der Haunstetter-, der Katzenstadl- und der Kammgarn-Moschee. Corona bremse sie aus.

Ditib ist die Abkürzung für Diyanet Isleri Türk Islam Birligi, übersetzt: Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Die Gründung war 1984 in Köln.

Die Aufsicht hat das staatliche Präsidium für religiöse Angelegenheiten der Türkei in Ankara, somit der Ministerpräsident.

Ditib arbeitet als bundesweiter Dachverband zur Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten von rund 900 Moscheegemeinden.

In Haunstetten erklärt ein Vorstand, man habe keine Kapazitäten. Der Vereinsvorsitzende der Katzenstadl-Moschee in der Innenstadt, die mit 600 Mitgliedern die größte der drei Ditib-Organisationen ist, verweist auf eine Baustelle im Haus: „Wir renovieren gerade. Schon das Freitagsgebet ist schwierig zu organisieren“, erklärt Abuzer Korkut. Nächstes Jahr wolle man sich jedoch wieder beteiligen.

Die Eschenhof-Moschee, in der etwa 400 Mitglieder organisiert sind, sei zwar offen, erklärt der dortige Imam auf Nachfrage. Ein Programm zum TOM gebe es aber nicht.

