Zwei Augsburger Firmen gewinnen "German Brand Award"

Der Online-Shop Dog and Living sowie die Werbeagentur Büro 5 aus Augsburg sind beim German Brand Award 2021 unter den Gewinnern.

Die Augsburger Unternehmen Dog and Living sowie Büro 5 gehören zu den Gewinnern des "German Brand Award" 2021. Die Auszeichnung durch eine Fachjury wird in Deutschland für erfolgreiche Markenführung vergeben. Für 2021 hatten sich 1134 Projekte und Unternehmen aus 17 Ländern beteiligt. Die beiden Augsburger Teilnehmer wurden in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation" ausgezeichnet, die die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen prämiert. Die Werbeagentur Büro 5 erhielt den Preis bereits zum zweiten Mal, jetzt für das Redesign des Kunden Proflex System GmbH. Hinter Dog and Living steht ein Online-Shop für exklusiven Hundebedarf, deren Inhaber zudem einen Laden in der Steingasse betreiben. Initiator des German Brand Award ist der international tätige Rat für Formgebung. (nist)