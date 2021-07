Zwei Augsburger Pfarrer werden mit Gottesdiensten verabschiedet

Pfarrer Franz Götz von Herz Jesu geht in Ruhestand, Florian Geis wechselt von St. Georg in die Wieskirche. Wann die Abschiedsgottesdienste in Augsburg stattfinden.

Pfarrer Florian Geis wechselt von Augsburg in die Wieskirche. Foto: Florian Geis

In der Woche vom 12. bis 18. Juli verabschiedet die Pfarrei Herz Jesu ihren Pfarrer Franz Götz und seine Schwester Barbara. 16 Jahre waren sie in Pfersee tätig. Höhepunkt der Feier sind die Gottesdienste am 17. und 18. Juli (Samstag: 18.30, Sonntag: 9 und 11 Uhr), an denen Vertreter verschiedener Gruppen der Pfarrei Herz Jesu mitwirken.

Aufgrund der Platzbegrenzung durch die Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Teilnahme am Gottesdienst nur nach vorheriger Anmeldung über das Pfarrbüro (Tel: 0821/252730) möglich. Der Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr wird zudem über einen Livestream auf der Homepage (www.herzjesu-augsburg.de) übertragen. Franz Götz geht Ende August in Ruhestand. Martin Gall wird neuer Stadtpfarrer in Herz Jesu.

Florian Geis, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft St. Georg/St. Max/St. Simpert wechselt nach der Sommerpause in die Wieskirche. Sein Abschiedsgottesdienst findet am Sonntag, 25 Juli, um 10 Uhr in St. Georg statt. Nach dem Gottesdienst soll es einen kleinen Umtrunk auf dem Kirchplatz geben. Sein Nachfolger wird Felix Siefritz. (bau)