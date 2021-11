Zwei Autofahrer machen sich nach Unfällen aus dem Staub

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Augsburg. Unfallorte waren in Göggingen und in der Innenstadt.

Am Sonntag gegen 12 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein unbekanntes Fahrzeug beim Einparken einen abgestellten Fiat Pkw streifte. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen schwarzen Opel Astra handelte, in Richtung Wittelsbacher Straße, ohne dass sich der oder die Fahrerin um den Anstoß kümmerte. Am Fiat Pkw entstand Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von rund 500 Euro.

Am Sonntag zwischen 16.15 und 20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen roten Seat Pkw, der in der Straße Auf dem Kreuz (Höhe 50er-Hausnummern) abgestellt war. An diesem entstand ein Sachschaden an der rechten Front in Höhe von rund 350 Euro. (möh)