Augsburg

vor 9 Min.

Zwei Gastronomen wegen Hygiene-Mängeln vor Gericht

Zwei Augsburger Gastronomen sollten Bußgelder zahlen, nachdem in einem ihrer Lokale die Hygienezustände bemängelt worden waren.

Plus Zwei Augsburger Gastronomen müssen sich wegen unhygienischer Zustände in einem Restaurant vor Gericht verantworten. Diese Mängel stellte ein Kontrolleur fest.

Von Klaus Utzni

Dass die Gastronomie ein "Risiko behaftetes Gelände" ist, wie es Richter Roland Fink ausdrückte, das mussten zwei Brüder im Alter von 37 und 40 Jahren nun schon zum zweiten Mal bei einem Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht am eigenen Leib erfahren. Die beiden Unternehmer, im Sommer 2020 noch Geschäftsführer einer GmbH mit einer Reihe von Lokalen und einem Hotel, setzten sich gegen Bußgelder zur Wehr, die ihnen die Stadt aufgebrummt hatte. Bei einer Kontrolle in einem Restaurant in der Innenstadt waren zahlreiche lebensmittelrechtliche Verstöße festgestellt worden.

