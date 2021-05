Zwei Männer überfallen Frau an Haltestelle in Oberhausen

Zwei Männer haben an einer Haltestelle im Augsburger Stadtteil Oberhausen am frühen Morgen eine 52-Jährige überfallen. Sie schlugen nicht nur auf sie ein.

Eine 52 Jahre alte Frau ist am frühen Freitagmorgen im Augsburger Stadtteil Oberhausen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Tat ereignete sich gegen 4.50 Uhr an der Donauwörther Straße auf Höhe der 210er-Hausnummern an der Haltestelle „Alpenhof“. Wie die Polizei berichtet, überfielen zwei unbekannte Männer die Frau, schlugen auf sie ein und entrissen ihre Handtasche.

Anschließend flohen die Täter in Richtung Innenstadt. Dabei überquerten sie die Donauwörther Straße. Nach Angaben der Frau wäre einer der Täter beinahe von einem Auto erfasst worden. Nachdem die beiden ein zweites Mal die Donauwörther Straße überquert hatten, entfernten sie sich in einer Seitenstraße in westlicher Richtung. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt, ein Rettungsdienst versorgte sie noch vor Ort.

Überfall in Augsburg-Oberhausen: Die Beschreibung der Täter

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 20 - 25 Jahre alt, "normale" Gestalt, einer der beiden Täter trug eine auffällige, gelbe Jacke.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tatverdächtigen machen können, sowie der Fahrzeugführer, vor dem die beiden flüchtenden Täter die Straße querten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 3810 zu melden. (ina)