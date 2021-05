Augsburg

Zwei Schwestern setzen mit ihrem Label "Mia Bride-Style" neue Hochzeits-Trends

Plus "Wie eine Schatzsuche" empfinden Melinda Dmuschewski und Andrea Roszkopf die Entdeckung des richtigen Brautkleids. Die beiden Augsburgerinnen gründen mit "Mia Bride-Style" ihr eigenes Label.

Von Silvia Kämpf

Die "Brautflüsterin" aus der Bäckergasse und die Inhaberin von Einzelstück in der Linken Brandstraße in Lechhausen ergänzen sich trefflich: Jede Markenrobe aus dem Geschäft in der Innenstadt wandert nach einer gewissen Zeit als Secondhandmodell in den anderen Laden im nordöstlichen Stadtteil. Wenn sich ein Stück nach einer Zeit von etwa zwei Jahren immer noch nicht verkaufen ließ, kommt eine dritte Option ins Spiel.

