Zwei Unfallverursacher flüchten in Augsburg

Zwei Fälle von Unfallfluchten in Augsburg wurden bei der Polizei angezeigt. Es wird um Hinweise gebeten.

Immer wieder flüchten Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wie etwa in Lechhausen in der Neuburger Straße. Dort hat ein Unbekannter in einem Innenhof einen abgestellten graufarbenen VW Golf vorne links angefahren. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Der Vorfall passierte im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 17.30 Uhr. Hinweise unter 0821/323-2310.

In Pfersee touchierte ein Unbekannter in der Luitpoldstraße einen silberfarbenen VW Golf. Offenbar streifte der unbekannte Verursacher mit seinem linken Außenspiegel den rechten Außenspiegel des geparkten Pkw und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)