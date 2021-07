Zwei Unfallverursacher machen sich in Augsburg aus dem Staub

Am Donnerstag krachte es in zwei Fällen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Unfallfluchten meldet die Augsburger Polizei. Am Donnerstag zwischen 5 und 13 Uhr wurde in der Franziskanergasse ein geparkter Pkw Opel am linken Heck angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Opel parkte zur Tatzeit auf Höhe der dortigen Brücke zum Äußeren Stadtgraben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Auch in Hochzoll gab es eine Unfallflucht

Auch in Hochzoll gab es eine Unfallflucht. Ebenfalls am Donnerstag zwischen 16 und 17.20 Uhr wurde im Stillachweg auch ein Pkw angefahren, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der geparkte Pkw Fiat wurde vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (möh)