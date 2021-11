Zweimal flüchten Autofahrer in Augsburg: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte Fahrer rammen in Augsburg parkende Autos und flüchten, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines bislang unbekannten Fahrzeuges hat am Mittwoch zwischen 16.30 und 18 Uhr einen geparkten grauen Mercedes in der Eschenhofstraße angefahren und ist danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Mercedes, der im Bereich der 40er-Hausnummern stand, sei Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro in Form von Kratzern an der Heckstoßstange entstanden, so die Polizei.

In Augsburg hat es noch einen weiteren Fall von Unfallflucht

Zum Verursacher ist nichts bekannt. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Rufnummer 0821/323-2510. Zu einem weiteren Fall von Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 9 und 14 Uhr. In dem Zeitraum wurde ein geparkter, schwarzer Audi in der Wertachstraße auf Höhe der 10er-Hausnummern angefahren und beschädigt. Am Audi entstanden Kratzer und eine Delle an der Fahrertür. Die Schadenshöhe beträgt rund 1500 Euro. In diesem Fall bittet die Polizei unter der 0821/323-2110 um Hinweise. (jaka)

