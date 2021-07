Zwillinge Lisa Settele und Sophie Lis bekommen fast zeitgleich ihre Babys

Plus Lisa Settele und Sophie Lis sind eineiige Zwillinge. Die Schwestern haben eine enge Bindung. Was die Augsburgerinnen jetzt erlebten, überrascht selbst sie.

Die Bindung zwischen Zwillingen gilt als eine ganz besondere. Es heißt, sie seien seelenverwandt. Lisa Settele und Sophie Lis können das nur bestätigen. Was die beiden eineiigen Zwillinge aus dem Augsburger Stadtteil Haunstetten nun erleben durften, bezeichnen sie aber selbst als "verrückt". "Wenn uns das einmal jemand prophezeit hätte, wir hätten es nicht geglaubt." Die 29 Jahre alten Schwestern haben vor wenigen Wochen ihre ersten Kinder auf die Welt gebracht, beides Söhne: Johannes und Julian. Und selbst die vorab errechneten Geburtstermine verblüffen.