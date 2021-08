Zwischen Vegan-Eis und Corona-Sorgen: So läuft es in Augsburgs Eisdielen

Mit neuen Kreationen wollen Eisdielen in Augsburg den Geschmack treffen. Da spielen auch originelle Namen eine Rolle. Was den Eisverkäufern zu schaffen macht.

Ob "Salty Peanut" oder klassisches Schokoladeneis. Eiscreme ist und bleibt beliebt bei den Augsburgern und Augsburgerinnen. Das Eissortiment ist jedoch exotisch wie noch nie. Das Angebot in den Augsburger Eisdielen wächst und differenziert sich stetig. Je ausgefallener die Eissorten klingen, desto mehr Interesse würde beim Klientel geweckt, heißt es. "Himbeer - weiße Schokolade" oder "Griechischer Joghurt - Walnuss" seien die beliebtesten Eissorten in ihrem Café, sagt Tatjana Tartamella, Besitzerin des Cafés "Goldener Erker" am Moritzplatz. Auch in anderen Eisdielen in der Innenstadt sind eher originelle Eissorten wie "Cookies", "Banana Crunchy" oder "Raffaello" favorisiert.

Eisdielen in Augsburg: Das Sortiment wird immer größer

"Stillstand ist Rückschritt. Du musst dich weiterentwickeln. Heute mehr denn je. Wir stocken unser Eissortiment immer mehr auf", berichtet Tartamella. Die Kundschaft sei anspruchsvoll. Sie müsse sich bereits neue Kreationen für die kälteren Monate überlegen, um die Leute zu erreichen, berichtet die Chefin des Eiscafés.

Mitarbeiterin Alishia Jackson und Chefin Tatjana Tartamella vom Eiscafé Goldener Erker. Foto: Piet Bosse

Der Trend Richtung veganes Eis lässt sich seit Jahren beobachten. Nahezu jedes Eiscafé in der Innenstadt hat heutzutage mindestens fünf vegane Eissorten im Angebot. Im Sommer seien Fruchtsorbets, welche von Natur aus vegan sind, generell beliebt bei den Augsburgern und Augsburgerinnen. Einige Eisdielen haben sich voll und ganz auf ein veganes Sortiment spezialisiert. Nathalie Blank, Mitarbeiterin im "Juice ´n Cream" am Judenberg, berichtet, dass deren vegane Eiscreme auf Basis von Cashew-Mousse ihr Alleinstellungsmerkmal sei. Ihre Kundschaft bestehe dabei nicht nur aus überzeugten Veganern der jungen Generation. Auch ältere Menschen und junge Familien mit kleinen Kindern kommen gerne vorbei. "Man merkt, dass die Menschen viel umwelt- und gesundheitsbewusster geworden sind, was äußerst positiv ist", merkt die Mitarbeiterin an.

Auch Denisa Wilson, Besitzerin des "Eiswerk 54" im Kaffeegässchen, produziert ihr Eis nur mithilfe natürlicher Zutaten. Ihre Milchsorten macht sie auf Basis von Kokosmilch und bietet jede Woche eine spezielle Sorte an. Die meisten Eisdielen würden für ihr Eis eine fertige Pulvermischung verwenden, ihr Eis hingegen sei hausgemacht. Die Idee für ihr besonderes Softeis kam ihr schon im Jahr 2017, die Ladeneröffnung erfolgte 2019. "Ich bin selbst laktose-intolerant und wollte ein Softeis aus natürlichen Zutaten kreieren, das alle essen können", erzählt sie.

Karamell-Popcorn: Das Rezept für den Winter

Besonders die Eissorte "Mango-Maracuja" komme bei ihrer Kundschaft gut an. Auch Nicht-Veganern schmecke ihr Eis. "Das Vorurteil, dass veganes Eis nicht schmeckt, stimmt nicht", meint Wilson. Auch für den Winter habe sie ein Konzept: In den kalten Jahreszeiten verkaufe sie hausgemachten Punsch und alkoholfreie Heißgetränke. Außerdem soll es diesen Winter Karamell-Popcorn geben.

Drei Besucher des Eiswerk 54 probieren die Eissorte der Woche "Mango mit schwarzem Sesam". Sie berichten, wie weich das Eis sei. Alexander Drittenpreis ist Stammkunde und isst nur noch hier Eis, seitdem er die Eisdiele entdeckt hat. Diesmal hat er zwei Freunde mitgebracht. Benedikt Deeg finde es toll, dass es ein Eis der Woche gibt. Ansonsten nehme er immer die Eissorte "Kokos", aber so sei es viel abwechslungsreicher und erleichtere ihm die Auswahl. "Es ist einfach eine Überraschung und jedes Mal ein neues kulinarisches Erlebnis", stimmt Alexander Drittenpreis zu. Er befürworte es, dass sich das Angebot an veganer Eiscreme noch mehr erweitert. "Man stellt es sich seltsam vor, aber im Endeffekt merkt man keinen Unterschied zum Milcheis", findet Drittenpreis. Es sei seiner Meinung nach immer besser auf nachhaltige Produkte umzusteigen.

Denisa Wilson führt das Eiscafé Eiswerk 54. Foto: Piet Bosse

Eisdielen in Augsburg: Die Corona-Krise macht sich bemerkbar

Da das Eiswerk 54 erst 2019 eröffnet hatte, habe sie die Corona-Krise im gleich darauffolgendem Jahr wirklich getroffen, sagt die Chefin. "Seit Corona ist es noch schwieriger", bestätigt Tatjana Tartamella vom Goldenen Erker. Es fehlen ältere Menschen, die sonst da waren, darunter viele Stammkunden. Sie merke, dass diese noch Angst haben, in einem vollen Café zu sitzen, sagt Tartamella. Auch die Touristenzahlen seien im Vergleich zu den letzten Jahren extrem niedrig. "Es kostet viel Kraft positiv zu bleiben. Wir müssen auch als Stadt überleben und interessant bleiben", meint die Chefin des Eiscafés. Auch das derzeitige Wetter in Augsburg setzt den Eisdielenbesitzern zu. "Würde es diesen Sommer nicht so viel regnen, würde es um einiges besser laufen", sagt Reza Madonpour, Besitzer des Eiscafés Sorrento.

