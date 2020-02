Augsburg bekommt bald 170 neue Kleingärten

Plus In Göggingen wird im Frühjahr die Reinhold-Wolff-Anlage erweitert. Auch andernorts gehen die Planungen voran. Warum die Stadt nicht nur auf Neubauten setzt.

Rein statistisch rechnerisch entfallen auf 100 Einwohner in Augsburg 1,77 Kleingärten. Die Stadt liege mit dieser Zahl im Vergleich zu anderen westdeutschen Großstädten weit vorne, sagt Umweltreferent Reiner Erben. Hochgerechnet auf die gesamte Einwohnerschaft sind das rund 5300 Parzellen, von denen der Stadtverband der Kleingärtner das Gros unter seinen Fittichen hat.

Augsburg wächst weiter – und damit auch der Bedarf an Erholungsmöglichkeiten in der Natur. In den Neubaugebieten auf den ehemaligen Kasernen-Arealen Reese und Sheridan sind daher in den vergangenen Jahren große Parks entstanden. Doch auch neue Kleingarten-Anlagen in den künftigen Wohnvierteln sind für die Stadt ein Thema. Allein in Haunstetten Süd West, in dem von 10000 bis 15000 Bewohnern die Rede ist, wären 177 bis 265 weitere Parzellen nötig, um den Versorgungsgrad zu halten.

In Augsburger Neubaugebieten soll es Kleingärten geben

Während in Haunstetten Süd West, wo die Bagger frühestens in sieben Jahren anrollen, Kleingarten-Kolonien noch Zukunftsmusik sind, sind die Planungen von rund 170 Parzellen andernorts weiter gediehen. Umweltreferent Reiner Erben gab jetzt in seinem Fachausschuss einen Überblick.

Am Wertachdamm müssen Gärten wegen des Projekts „Wertach Vital“ weichen. Aber es gibt Ersatz für die aufgelassenen Parzellen. Bild: Annette Zoepf

Eigentlich sollte die Erweiterung der Anlage Reinhold Wolff in Göggingen bereits 2019 begonnen werden. Wegen archäologischer Funde haben sich die Arbeiten jedoch verzögert. Jetzt liegt die Baugenehmigung vor, sodass die Stadt demnächst die Aufträge für die 51 neuen Parzellen vergeben wird. Da noch ein weiterer Bauabschnitt geplant ist, soll die Anlage um insgesamt 91 Gärten wachsen. Die Gesamtkosten betragen rund 900000 Euro.

Auch im Bärenkeller am OberenSchleisweg soll die Genehmigungsplanung laut Umweltreferent Erben noch in diesem Jahr vorliegen. Die Anlage besteht aus 25 neue Parzellen samt Gemeinschaftstoilettenanlage und Anschluss an das städtische Abwassernetz. Sie befindet sich nahe der B 17 und ist gleichzeitig auch eine Erweiterung der Kolonie Hirblinger Straße. Aus diesem Grund ist am Oberen Schleisweg kein eigenes Vereinsheim vorgesehen.

Neue Kleingärten sind in Augsburg nur noch 200 Quadratmeter groß

Im Zuge von „ Wertach vital“ mussten in Göggingen in der Anlage am Wertachdamm fast 40 Parzellen weichen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth als Bauherr des Naturschutzprojekts will jedoch für Ersatz sorgen und mit dann insgesamt 55 sogar 19 zusätzliche Parzellen schaffen. Dies ist unter anderem auch deshalb möglich, weil die einzelnen Gärten maximal 200 Quadratmeter groß sein sollen. Diese Größenordnung peilt auch die Stadt mit ihren Neubauprojekten an, um auf den vorhandenen Flächen mehr Parzellen verwirklichen zu können. Denn die Nachfrage ist riesig. Allein auf den Wartelisten des Stadtverbandes stehen rund 1500 Bewerber. Bislang sind die Gärten in den Anlagen zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß.

Das gilt auch für die Kolonien im Augsburger Osten. Hier können Erholungssuchende mit einer neuen Anlage auf der Erweiterungsfläche des Neuen Ostfriedhofs an der Stadtteilgrenze Lechhausen/ Hochzoll rechnen. Insgesamt ist für den Neubau der rund 50 Parzellen eine halbe Million Euro eingeplant. Die Bagger können hier allerdings erst anrücken, wenn es einen gültigen Bebauungsplan gibt.

Darüber hinaus ist die Stadt weiterhin auf der Suche nach Arealen für neue Kleingärten. Wegen der hohen Grundstückspreise sind vor allem Flächen interessant, die bereits im städtischen Besitz sind. In Frage käme eine landwirtschaftliche Fläche westlich des Mittleren Schleiswegs im Bärenkeller, wo rund 50 Parzellen geschaffen werden könnten.

Auch im Norden der Donauwörther Straße besitzt die Stadt eine Wiesenfläche, auf der rund 60 Parzellen geschaffen werden könnten. Zunächst aber werde dieses Areal auf Altlasten untersucht, hieß es im Umweltausschuss.

Neue Parzellen auch in bestehenden Augsburger Anlagen geplant

Im Rahmen der Fortschreibung des Kleingartenentwicklungsplans wird auch nach Möglichkeiten gesucht, in bestehenden Anlagen zusätzliche Parzellen zu schaffen. Anbieten könnten sich dafür die Kolonien Hochfeld und Waxensteinstraße in Hochzoll. Diese Vorgehensweise käme aus Sicht der Stadt günstiger als der Neubau einer Anlage und wäre darüber hinaus auch rascher umzusetzen.

SPD-Stadtrat Dieter Benkard zeigt sich „zufrieden“ mit den Planungen, auch wenn er sich eine raschere Verwirklichung mancher Vorhaben gewünscht hätte. Der langjährige Kleingartenfunktionär scheidet Ende April mit dann 76 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Stadtrat aus. „Ich bleibe aber weiterhin beim Runden Tisch Kleingartenwesen an Bord“, kündigt er an. Und auch den ohnehin tipptopp kultivierten Beeten in seiner Parzelle an der Wertach wird der Oberhauser Benkard noch mehr Pflege angedeihen lassen.

