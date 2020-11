07:00 Uhr

Augsburg bekommt jetzt eine Anlaufstation für Grippe-Patienten

Plus Die Kassenärztliche Vereinigung richtet in Augsburg eine Bereitschaftspraxis ein, die täglich geöffnet ist. Für Erkrankte soll es ein unkompliziertes Verfahren sein.

Von Michael Hörmann

Wer sich möglich mit dem Coronavirus infiziert hat, lässt sich an der Messe Augsburg testen. Das Corona-Testzentrum hat den Betrieb jetzt auf 1200 Tests täglich aufgestockt. Für Patienten, die sich mit den typischen Symptomen einer Grippe oder schweren Erkältung herumschlagen, gibt es bald auch eine Anlaufstation in Augsburg. Die neue Bereitschaftspraxis Infekt, wie sie genannt wird, startet voraussichtlich am Dienstag, 10. November. Sie ist in einem Gebäude am Glaspalast im Textilviertel untergebracht. Es handelt sich um eine Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB).

Wie die KVB am Montag mitteilte, ist es ein neues Behandlungsangebot für alle Patienten mit den typischen Symptomen einer Grippe oder schweren Erkältung, wie beispielsweise Husten, Halsschmerzen, Fieber: Die neue Bereitschaftspraxis Infekt hat jeweils werktags abends sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig geöffnet. Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne Anmeldung kommen. Es werden immer bis zu zwei Ärzte gleichzeitig vor Ort sein, um für die Behandlung der Patienten zur Verfügung zu stehen, heißt es.

Niedergelassene Ärzte sollen entlastet werden

Dr. Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro Schmelz und Dr. Claudia Ritter-Rupp vom KVB-Vorstand sagen: „In der Einrichtung der neuen Bereitschaftspraxis Infekt in Augsburg sehen wir einen wichtigen Schritt, um die Behandlung von Menschen mit grippalen Infekten in Zeiten der Corona-Pandemie effektiv zu steuern." Praxen der niedergelassenen Ärzte und die bereits etablierten Bereitschaftspraxen würden entlastet. Für die Patienten mit entsprechenden Symptomen gebe es eine zentral in Augsburg gelegene Anlaufstelle, die sie ohne Voranmeldung aufsuchen können.

Die neue Bereitschaftspraxis hat die Adresse: Beim Glaspalast 5, 86153 Augsburg. Geöffnet hat sie Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 21 Uhr. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht notwendig. Bei Bedarf kann die telefonische Rufnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes – 116 117 – kontaktiert werden, heißt es weiter.

