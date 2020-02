Augsburg bringt eine neue Realschule auf den Weg

Plus Die städtische Verwaltung soll ein Grundstück suchen und in Verhandlungen mit dem Freistaat treten. Zwei Standorte wurden bereits ins Auge gefasst.

Die Not ist seit langem offenkundig, nun soll es eine neue Realschule in Augsburg geben. Die Stadträte brachten diesen lang gehegten Wunsch am Montag mit einem einstimmigen Beschluss auf den Weg. Zuvor hatten sie nochmals betont, dass das Realschulangebot im Stadtgebiet ausgebaut werden muss.

534 Augsburger Realschüler besuchen eine Schule im Umland

„Das Thema ist nicht neu“, betonte Bildungsreferent Hermann Köhler ( CSU). Schon lange gibt es nicht mehr genügend Plätze in Augsburger Realschulen, weswegen eine hohe Anzahl von Schülern in Einrichtungen der umliegenden Landkreise pendeln müssen. Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 724 Augsburger Realschüler eine Schule außerhalb des Stadtgebiets.

Demgegenüber besuchten 190 Schüler aus den Landkreisen eine öffentliche Realschule in Augsburg. „534 Augsburger Schüler belegen einen Platz in einer Schule im Umland. Allein diese Zahl ist beeindruckend und würde für sich den Ausbau des Realschulangebots rechtfertigen“, sagte Köhler. Daneben sind die Augsburger Realschulen ohne eine Erweiterung nicht weiter belastbar. Schon jetzt sind die Aufnahmekapazitäten ausgeschöpft und es gebe in einzelnen Schulen Wanderklassen, also Klassen, die ohne ein festes Klassenzimmer auskommen müssten.

Hohes Schülerpotenzial im Augsburger Osten

Laut Beschluss hat die Verwaltung nun den Auftrag, ein geeignetes Grundstück für den Neubau einer dritten staatlichen Realschule – vornehmlich im Augsburger Osten – zu suchen und für dieses Vorhaben zu sichern. Bei einer Untersuchung der Schülerströme war herausgekommen, dass derzeit rund 470 Schüler aus den Stadtteilen Firnhaberau, Hammerschmiede und Lechhausen Schulen im Stadtgebiet besuchten, 190 Schüler aus diesen Stadtteilen pendeln aus. Für eine Realschule im Augsburger Osten wäre demnach ein entsprechendes Schülerpotenzial vorhanden.

Zwei Standort wurden bereits ins Auge gefasst

Im Augsburger Osten wurden bereits zwei mögliche Standorte ins Auge gefasst: das Bayerkolleg, das in etwa eineinhalb Jahren umzieht, und ein Areal an der Hans-Böckler-Straße. Bildungsreferent Köhler geht davon aus, dass die neue Schule mindestens vierzügig sein muss. Dabei erhielt er volle Rückendeckung von Bernhard Buchhorn, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Schwaben, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm. Der Beschluss sieht vor, dass nun mit dem Freistaat konkrete Verhandlungen über die Neugründung einer staatlichen Realschule geführt und ein Antrag vorbereitet werden.

Nicht nur im Augsburger Osten ist der Bedarf nach einer höheren Anzahl an Realschulplätzen vorhanden. Auch im Süden ist die Auspendlerquote hoch. So besuchen 136 Haunstetter Schüler eine Einrichtung im Stadtgebiet, 175 junge Menschen pendeln an eine auswärtige Realschule. Stadtrat Josef Hummel (CSU) merkte im Hinblick auf das neue Viertel Haunstetten Südwest an, wie lange im Voraus ein Antrag für eine neue Schule gestellt werden müsse. Denn dort wäre ebenfalls Bedarf vorhanden. Diese Frage konnte ihm freilich niemand beantworten, genauso wenig wie bekannt ist, wie schnell die nun auf den Weg gebrachte Realschule realisiert werden kann.

"Bildung ist das größte Thema unserer Zeit"

Stadtrat Horst Hinterbrandner (CSU) verglich den einstimmigen Beschluss zur Grundstückssuche mit einem Meilenstein. Hüseyin Yalcin (SPD) freute sich sehr, dass dieses Angebot nun endlich geschaffen werde. „Bildung ist das größte Thema unserer Zeit. Wir brauchen nicht nur gute Lehrer, sondern auch entsprechende Räume“, sagte Eva Leipprand (Grüne).

