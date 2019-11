Augsburg darf beim Schienennetz-Ausbau nicht seine Chance verpassen

Die Deutsche Bahn baut ihr Schienennetz aus, bald sollen Großstädte im Deutschland-Takt verbunden sein. Augsburg darf dabei nicht ins Hintertreffen geraten.

Die Chance ist da. Die Region sollte sie nicht verpassen. Die Bundespolitik hat es sich zum Ziel gesetzt, die Bahn deutlich zu stärken. Der geplante Deutschland-Takt ist im Grundsatz ein gutes Konzept. Es sieht im Kern vor, die deutschen Großstädte in einem Halbstundentakt miteinander zu verknüpfen. Das wird nur funktionieren, wenn stark in den Ausbau des Schienennetzes investiert wird.

Augsburg muss beim Netzausbau der Bahn den Anschluss finden

Augsburg muss gleich an mehreren Fronten aufpassen. Zum einen klingt das, was die Entwürfe für den Deutschland-Takt-Fahrplan bisher vorsehen, für Augsburg nicht so positiv. Nach Norden – ohnehin ein Sorgenkind – wird die Anbindung eher noch schlechter. Nach Süden tut sich nichts. Die Ost-West-Achse soll zwar insgesamt gut bedient werden. Auf dieser Strecke soll aber ein ICE künftig durchfahren und nicht halten.

Das darf sich Augsburg grundsätzlich nicht bieten lassen. Hier müssen sich die regionalen Politiker quer stellen und sich auch in Berlin Gehör verschaffen. Ob das gelingt? Beim geplanten Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm schaffen es bisher nicht mal die Stadt und der Landkreis, zu einer gemeinsamen Linie zu kommen.

Der Nutzen des dritten Gleises für den Landkreis ist höchst umstritten

Im Landkreis dreht sich alles um das viel beschworene dritte Gleis, das den Nahverkehr verbessern soll. Doch dessen Nutzen ist höchst umstritten. Jetzt werden die Weichen für den Bahnverkehr gestellt. Hoffentlich gilt dabei nicht das alte Sprichwort: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.

