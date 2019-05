vor 25 Min.

Augsburg entwickelt sich zum gefragten Standort

Immer mehr Investoren setzen bei Büroflächen auf die Fuggerstadt. Dabei gibt es viel zu beachten

Augsburg rückt im Bereich Gewerbeimmobilien immer stärker in den Fokus von Unternehmen und institutionellen Investoren. Ein Trend, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet und jetzt beim sechsten A3 Immobilienkongress deutlich wurde. Sinkende Renditen und hinkende Bauaktivitäten in anderen Märkten rücken C-Standorte wie Augsburg stärker in den Fokus, lautete hier das Fazit – besonders gegenüber den sogenannten Big 7, also den für die Immobilienwirtschaft wichtigsten Städte wie Berlin, München oder Düsseldorf, könne Augsburg punkten.

Starker Treiber dieser Entwicklung sind den Experten nach das Uniklinikum ebenso wie die Entwicklungen von Universität und Hochschule. Dazu bieten alte Flächenbestände Chancen für Neuentwicklungen.

Um am Trend weiter festhalten zu können, müsste man nun entsprechende Angebote für Investoren schaffen, so Peter Bigelmaier von Colliers International. „Als Investor entwickeln wir vor Ort nicht nur die Immobilien, sondern zugleich den Markt. Dabei bringen wir internationale Trends nach Augsburg“, ergänzt Frank Heydgen von der A-Town High GmbH, die im Augsburger Innovationspark als Nächstes einen 60 Meter hohen Büro-Neubau errichtet. Investoren hätten ein eigenes Interesse daran, Qualität einzubringen, und brächten oftmals auch gleich die Nutzer mit.

Doch nicht nur der Standort muss ins Konzept der Investoren passen. Auch die Architektur und die Ausrichtung der Gebäude spielen zunehmend eine Rolle, wenn es darum geht, einen Geldgeber zu gewinnen. Das Stichwort in diesem Zusammenhang sind die sich verändernden Arbeitswelten. So habe der Wohlfühlfaktor in einer Arbeitsumgebung mittlerweile oberste Priorität, so die Referenten. Büros müssen Raum für Kreativität und Austausch sein können, aber auch Ruhezonen bieten. „Die junge Generation verlangt zudem nach einem Gefühl von Sicherheit und Heimat“, führt Rainer Maria Wagner von der Topstar-Marke Wagner aus. (nist)

