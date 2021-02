vor 1 Min.

Augsburg erhält Millionen-Zusatz vom Freistaat: Diese Projekte profitieren

Der Freistaat will rund 1,3 Millionen Euro zusätzlich in Augsburger Projekte investieren.

Plus Augsburg soll vom Freistaat 1,3 Millionen Euro zusätzlich bekommen. CSU und Freie Wähler im Landtag wollen das Geld verschiedenen Projekten zu Gute kommen lassen.

Von Eva Maria Knab

Die Landtagsfraktionen von CSU und Freien Wählern haben sich am Mittwoch auf verschiedene Initiativen verständigt, mit denen sie im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2021 in den bayerischen Regionen Entwicklungsimpulse setzen wollen. Wie Abgeordneter Johannes Hintersberger (CSU) als Mitglied des Haushaltsausschusses mitteilte, geht es in Augsburg um folgende Projekte.

Halle 116 in Augsburg profitiert von Fördergeldern

300.000 Euro erhält die Universität Augsburg für die wissenschaftliche Auswertung der pressehistorischen Sammlung von Martin Welke, die als einzigartig gilt und einem breiteren Adressatenkreis zugänglich gemacht werden soll. Vor einigen Jahren war im Gespräch, Teile der Sammlung in ein neues "Newseum" in Augsburg zu integrieren. Diese Pläne wurden jedoch nicht verwirklicht.

Mit 100.000 Euro wird der Erinnerungsort "Halle 116" für das Ausstellungsprojekt "Geschichte der Amerikaner in Augsburg“ und des ehemaligen KZ-Außenlagers gefördert. Für den geplanten Gedenkort laufen die Vorbereitungen für eine längerfristige Interimsausstellung, die Ende 2021 eröffnen soll. Sie füllt die Zeit, bis das Konzept für den künftigen Lernort Frieden steht. Bei der Realisierung des Interims gab es Finanzierungsprobleme. Die veranschlagten Kosten liegen bei 158.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt bei 75.000 Euro. Bislang hatte man mit einem Zuschuss aus dem bayerischen Kulturfonds gerechnet. Nach Auskunft der Regierung von Schwaben ist diese Förderung nicht möglich, weil die Halle 116 kein Museum ist.

Ein Blick in das Amerika-Haus in der Halle 116. Bild: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Auch Hochschule und Uni erhalten Geld vom Freistaat

140.000 Euro erhalten die Augsburger Domsingknaben.

Mit weiteren 550.000 Euro werden drei Pilotprojekte an der Universität Augsburg und der Hochschule Augsburg gefördert. Schwerpunkte sind beispielhaft die Verwendung von 3D-Druckverfahren in der Bauwirtschaft oder wasserstoffbasierte Antriebe (Energieregion Augsburg-Nord).

Die freien Schulträger in Augsburg sollen außerdem spürbar von der Anhebung des Schulgeldersatzes entlastet werden. Das sei ein wichtiges Signal für die Bildungsinfrastruktur in Bayern, so Hintersberger. Insgesamt werde die Region Augsburg von den zusätzlichen Mitteln in erheblichem Ausmaß profitieren. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten setzen wir damit einen wichtigen, planungssicheren Schwerpunkt für die Regionen, so auch für Augsburg", so der Abgeordnete.

Lesen Sie dazu auch: Anne Frank und Zwangsarbeiter werden Thema in der Augsburger "Halle 116"

Themen folgen