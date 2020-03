vor 2 Min.

Augsburg erwartet einen Rekord bei den Briefwählern

Augsburg verzeichnet einen Höchststand bei der Briefwahl. Die Mitarbeiter im Bürgeramt müssen Extraschichten arbeiten. Zuvor gab es Komplikationen.

Von Jonas Voss

Wenn es am 15. März um das Amt des Oberbürgermeisters und 60 Sitze im Stadtrat geht, sind rund 217.000 Augsburger aufgerufen, wählen zu gehen. 15 Parteien und Gruppierungen sowie 13 OB-Kandidaten stehen zur Wahl – angesichts des 1,20 Meter breiten Stimmzettels wird sich da so mancher Wähler wohl lieber zu Hause in aller Ruhe mit seiner Stimmvergabe befassen. Und tatsächlich rechnete Wahlleiter Dieter Roßdeutscher bereits im Vorfeld mit einer starken Nachfrage der Briefwahl. Wie die ersten Zahlen nun zeigen, bestätigen sich Roßdeutschers Erwartungen. Auch wenn nicht alles problemlos funktioniert.

Mancher Augsburger erhielt zwei Mal Unterlagen zur Briefwahl

So erhielten in der vergangenen Woche einige Briefwähler in Augsburg gleich doppelt Wahlpost. Laut Roßdeutscher wird das aber keine Auswirkungen auf die Wahl haben, sollte jemand beide Briefe einreichen. „Über unseren Post-Rücklauf wird kontrolliert, dass jede Wahlscheinnummer nur einmal vorhanden ist.“ Das Amt empfehle, ein zweites Exemplar zu vernichten, mit dem anderen könne ganz regulär gewählt werden. Und noch ein Hinweis von Roßdeutscher: Der Versuch, seine Stimme zwei Mal abzugeben, stelle eine Straftat dar. Ein „technischer Fehler“ hat zu den versehentlich doppelt versendeten Briefen geführt. Der Wahlleiter erklärt, das Problem sei vereinzelt bereits bei früheren Wahlen aufgetreten – und ist bereits behoben.

Der Stimmzettel zur Stadtratswahl, den Michaela Rietzler vom Bürgeramt als Muster präsentiert, hat mit 1,20 Metern Breite Rekordausmaße. Bild: Silvio Wyzsengrad

Doch auch jenseits davon bereitet die Briefwahl dem Bürgeramt Stress. Was daran liegt, dass die Zahl der Briefwähler wohl noch deutlicher zunehmen wird als erwartet. „Wir rechnen mit etwa 40.000 bis 45.000 Briefwählern.“ 2014 waren es laut Roßdeutscher 27.600. Bereits vergangenen Freitag, zwei Wochen vor der Wahl, wurde diese Zahl übertroffen: Es gingen bis dahin 29.000 Briefe bei der Stadt ein.

Es gibt mehrere Wege, in Augsburg Briefwähler zu werden

„Um die Arbeit bewältigen zu können, war das Bürgeramt am vergangenen Freitag geschlossen“, sagt der Wahlleiter. 10.000 Wahlscheine wurden an diesem Wochenende für den Versand fertig gemacht.

Und wie wird man in Augsburg Briefwähler? Hat man die Wahlbenachrichtigung, kann man die Unterlagen anfordern, indem man einen auf der Benachrichtigung gedruckten QR-Code scannt. Man kann aber auch mit der Wahlbenachrichtigung persönlich im Bürgeramt erscheinen und die Briefwahl beantragen. Wenn man Zeit und Muße hat, kann man in der Wahlkabine vor Ort den Wahlschein ausfüllen und direkt abgeben. Oder man fordert den Brief digital über die städtische Website an – oder ganz analog per Brief.

