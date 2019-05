vor 46 Min.

Augsburg feiert mit Amagasaki und Nagahama

Die Partnerstädte sind seit 60 Jahren verbunden

Zum 60. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Amagasaki und Nagahama kommen von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Mai, rund 100 Gäste aus Japan. An der Spitze ihrer Delegationen reisen Kazumi Inamura, Oberbürgermeisterin von Amagasaki, und ihr Amtskollege aus Nagahama, Yuji Fujii, nach Augsburg.

Auch Takehito Yamaoka ist unter den Gästen aus Fernost. Ihm kommt als Präsident der Yamaoka-Gedenkstiftung der Yanmar Diesel Werke in Japan und als Enkel des Firmengründers Magokichi Yamaoka eine ganz besondere Rolle zu. Die Städtefreundschaft geht auf die Initiative seines Großvaters, Chef der der Yanmar Diesel Werke in Amagasaki und Nagahama und Diesel-Verehrer, zurück. Aus Anerkennung und Dank stiftete Magokichi Yamaoka den Rudolf-Diesel-Gedächtnishain im Wittelsbacher Park.

Ein Besuch des Rudolf-Diesel-Gedächtnishains und eine MAN-Werksführung gehören ebenso ins Besuchsprogramm der beiden Delegationen, wie ein Besuch der Wassertürme, der Fuggerei und des Japangartens im Botanischen Garten.

Die Feierlichkeiten zum Partnerstadtjubiläum beginnen am Freitagabend mit einem Festakt im Goldenen Saal für geladene Gäste.

Über ihre Erfahrungen in Japan erzählt die Augsburger Foto-Künstlerin Sarah Hendrysiak in ihrer Ausstellung „Stadtansichten“, die sie am Freitag, 10. Mai, 18 Uhr, im Unteren Rathausfletz präsentiert. Die Fotos sind zu sehen bis Sonntag, 25. Mai.

Kunst und Kultur stehen auch am Samstag, 11. Mai, im Mittelpunkt des Jubiläumsprogramms. Denn unter den japanischen Gästen ist auch ein Jugendorchester. Gemeinsam mit jungen Musikern des Gymnasiums bei St. Stephan erarbeiten sie bei einem sogenannten „Open lesson Concert“ – eine Art „öffentliche Musikprobe“ – ein Musikstück neu. Am Samstag, 11. Mai, 11 Uhr, spielen sie im Goldenen Saal des Rathauses die Ouvertüre aus Richard Wagners Oper „Die Meistersinger“. Für das Konzert gibt es kostenlose Eintrittskarten bei der Bürgerinfo am Rathausplatz.

Im Botanischen Garten findet am Sonntag, 12. Mai, von 10 bis 16 Uhr das japanische Frühlingsfest der Deutsch-Japanischen Gesellschaft statt, das im Zeichen des Städtepartnerschaftsjubiläums steht. (AZ)

