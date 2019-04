Augsburg gibt im Feuerwehr-Streit kein gutes Bild ab

Im Streit zwischen Augsburg und Göppingen geht es um rechtliche Fragen - und um moralische. Warum Augsburg kein besonders gutes Bild abgibt.

Eine gute Figur macht die Stadt Augsburg nicht in dieser Angelegenheit. Sie hat die Versetzung eines Feuerwehrmannes nach Göppingen befürwortet, just zu der Zeit, als Untreue-Vorwürfe gegen den Mann bekannt geworden sind. Und die Stadt hat es nicht für nötig befunden, die Göppinger Verwaltung darüber zu informieren. Noch nicht einmal, nachdem die Stadt sogar eine Strafanzeige erstattet hatte. In der privaten Wirtschaft könnte man sagen: Der alte Arbeitgeber muss dem neuen Arbeitgeber überhaupt nichts über einen Mitarbeiter sagen. Man könnte sogar die Frage stellen, ob das zulässig ist. Im Beamtenrecht sieht es etwas anders aus. Zunächst handelte es sich um eine Versetzung. Und das Gesetz sieht vor, dass eine Verwaltung der anderen Verwaltung in solchen Fällen auch Personalakten zur Verfügung stellen darf. „Darf“ steht im Gesetz, nicht „muss“.

Vielleicht war Augsburg rechtlich deshalb nicht dazu verpflichtet, die Göppinger Kollegen zu warnen. Moralisch kann man sich aber schon die Frage stellen, ob Augsburg sich nicht an den Kosten, die der Stadt Göppingen entstanden sind, zumindest beteiligen sollte. Klar ist nämlich auch: In Augsburg wurde die Aufarbeitung der Affäre über Monate verschleppt, weil es zu lange dauerte, bis die Vorwürfe behördenintern beim zuständigen Ordnungsreferenten angekommen sind. Hoffentlich hat man bei der Stadt daraus für die Zukunft gelernt.

