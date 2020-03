vor 35 Min.

Augsburg gibt mehr Bußgeldbescheide an Schulschwänzer aus

Einige Eltern nehmen ihre Kinder vorzeitig aus der Schule, um früher in den Urlaub zu fahren.

Plus Die Zahl der Bußgeldbescheide wegen Schulschwänzens ist in Augsburg gestiegen. An den Fridays-For-Future-Demos liegt das laut Behörden aber nicht.

Von Ina Marks

Im vergangenen Jahr wurden in den bayerischen Kommunen deutlich mehr Bußgeldbescheide wegen Schulschwänzens verschickt als noch im Jahr 2018. Den stärksten Zuwachs verzeichnet Augsburg.

Wie Gerald Federle vom städtischen Bildungsreferat berichtet, wurden im Jahr 2019 insgesamt 688 Bußgeldbescheide erlassen. Dabei betrug die Gesamtsumme 365.428 Euro. Der Gesamtbetrag der erhobenen Forderungen könne allerdings nicht in voller Höhe eingenommen werden, betont Federle. „Manche Verfahren werden beispielsweise vom Amtsgericht in Sozialstunden umgewandelt“, sagt er dazu. Augsburger Bildungsreferat: Es droht nicht gleich ein Bußgeldverfahren Warum die Zahl der Bescheide angestiegen ist, sei auf Anhieb nicht zu beantworten. Federle vermutet übliche Schwankungen von Schuljahr zu Schuljahr. Im Jahr zuvor wurden noch 67 Bußgeldbescheide weniger gezählt. Die genannten Zahlen deckten allerdings nicht alle Schulversäumnisse ab, berichtet er. Wird ein Schüler beim Schwänzen des Unterrichts erwischt, droht nicht gleich ein Bußgeldverfahren. „Die Schulen sprechen üblicherweise zunächst Verwarnungen aus.“ Markus Wörle, Leiter des Staatlichen Schulamts Augsburg, glaubt, dass die Bundespolizei inzwischen verstärkt auf Familien achtet, die bereits vor Ferienbeginn mit ihren Kindern verreisen, um günstigere Flug- oder Hoteltarife abzugreifen. So erklärt er sich zumindest die bayernweit steigenden Fallzahlen. Das Schulamt ist für Grund- und Mittelschulen zuständig. Rechtlich geregelt, wie lange Schüler Unterricht fernbleiben dürfen „Grundsätzlich sind uns für die Grund- und Mittelschulen keine gesondert hohen Zahlen rückgemeldet worden“, sagt der Schulamtsdirektor. In einer Mittelschule könne es aber schon mal vorkommen, dass ein Schüler oder eine Schülerin einen Tag lang den Unterricht schwänze. Wie lange Kinder und Jugendliche einer Schule fernbleiben dürfen, sei rechtlich geregelt. „Wenn es etwa einen Todesfall in der Familie gibt, eine Familienfeier im Ausland oder ein unvermeidlicher Behördengang ansteht“, nennt Wörle Beispiele. Ein Schulleiter dürfe hier nach eigenem Ermessen bis zu fünf Tage freigeben. Alles, was darüber hinaus gehe, regele das Schulamt. Laut dem Bayerischen Kultusministerium ist das Verhängen von Bußgeld ein Ausnahmefall. Zunächst fänden vorher in der Regel Gespräche mit betroffenen Schülern, Eltern oder auch mit Schulpsychologen statt. In den vergangenen Monaten sind auch in Augsburg viele Schüler wegen der Fridays-for-Future-Bewegung immer wieder dem Unterricht ferngeblieben. Wie Gerald Federle vom städtischen Bildungsreferat betont, haben die Freitagsdemonstrationen jedoch keine Auswirkungen auf die Bußgeldbescheide. Die Schulen seien von Seiten der staatlichen Schulaufsichtsbehörden angehalten gewesen, entsprechende Abwesenheiten nicht mit allen Mitteln zu ahnden. „Der Fokus sollte auf pädagogische Maßnahmen, wie Nacharbeit mit Schwerpunkt Umwelterziehung, gerichtet sein.“ Mit dem freitäglichen Schulschwänzen für einen guten Zweck ist sowieso Schluss. Am Sonntag fand in Augsburg die vorerst letzte Demonstration statt. (mit dpa) Lesen Sie dazu auch: Warum Fridays for Future die vorerst letzte Demo plant

