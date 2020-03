vor 35 Min.

Augsburg hat nun ein Integrationskonzept

Rund 46 Prozent der Einwohner Augsburgs haben einen Migrationshintergrund. Damit das Zusammenleben der Menschen hier besser funktioniert, hat die Stadt einen Plan entwickelt

Von Jonas Voss

Integration ist mehr, als bloß einem Beruf nachzugehen. Ist mehr, als die Gesetze und Kultur des Landes zu respektieren, in dem man lebt. Sie bedeutet, teilzuhaben an der Gesellschaft dieses Landes, dieser Stadt. In Vereinen, Nachbarschaften und Freundeskreisen. In Augsburg haben 46 Prozent der Einwohner Migrationshintergrund, unter den Minderjährigen sind es über 60 Prozent.

Integration ist ein Dauerthema. Nun hat das Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt unter der Leitung von Margret Spohn ein Integrationskonzept vorgestellt. Es ist das Resultat einer Arbeit, die eigentlich bereits im Jahr 2015 begann. Damals förderte die EU Projekte im Rahmen der großen Flüchtlingsankünfte, bundesweit begann die Arbeit an Integrationskonzepten. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Projekt dann allerdings 2018.

Damals wurde das Integrationskonzept mit den wichtigsten Handlungsfeldern definiert: Bildung und Sprache; Ausbildung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft; Förderung gesellschaftlicher und politischer Teilhabe; Förderung kultureller Teilhabe und die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung. Letztere sorgte unter den Stadträten im Ausschuss für einiges Stirnrunzeln, doch dazu später.

2019 trafen sich Führungskräfte der Stadt Augsburg zu einem Workshop, der die Handlungsfelder zum Inhalt hatte. Später folgten Verantwortliche von Einrichtungen, Beiräten und Vereinen, die mit dem Themenkomplex Migration in Berührung kommen. Im Laufe dieses Jahres kristallisierte sich heraus: Die fünf Handlungsfelder sind nicht ausreichend für den umfangreichen Bereich Migration in Augsburg. Neu hinzu kamen die Themen Wohnen und Gesundheit. Aus den jetzt sieben Feldern ergeben sich zahlreiche Handlungsvorschläge, die den Stadträten vorliegen.

Reiner Erben (Grüne), als Referent unter anderem für Integration zuständig, erklärte, „das Konzept ist ein wichtiges Signal für alle Augsburger. Es schafft die grundlegenden Rahmenbedingungen für Integration“.

In diesem Prozess wolle man mit den Betroffenen herausfinden, was machbar sei und was wichtig oder weniger wichtig sei – heißt Praxistests. Viele der Handlungsvorschläge im Konzept betreffen die städtische Verwaltung. Und dort setzte auch Kritik an.

Sieglinde Wisniewski ( SPD) sagte, „das Konzept vermittelt mir den Eindruck, als sei es ein Arbeitsauftrag nach innen“. Einzelne Punkte, wie etwa verpflichtende interkulturelle Fortbildungen für städtische Mitarbeiter oder Mehrsprachigkeit als Bedingung in Stellenausschreibungen, lehne sie ab. „Stattdessen sollte man migrantische Vereine stärker einbinden oder Integration durch Musik und Sport fördern.“ Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Florian Freund (SPD) unterstützte die Kritik der Parteigenossin, aber: „Wir müssen ein Gefühl für die Anforderungen kriegen – das Integrationskonzept ist jedenfalls ein unerlässlicher Baustein für die Stadt“. Oliver Nowak (Polit-WG) schlug vor, auf ein kommunales Kompetenz-Feststellungsverfahren zu setzen. „Wir sollten prüfen, ob es die Möglichkeit dazu gibt.“ Spohn erklärte, „wir testen das alles in einem einjährigen Prozess. Als lernendes Konzept kann es flexibel angepasst werden.“

Erben erläuterte, es brauche Mehrsprachigkeit an den richtigen Stellen. Aktuell arbeiten Menschen aus 71 Ländern in der Stadtverwaltung. Die Sprachkenntnisse wolle die Stadt weiter fördern, diese seien heute im Umgang mit den Einwohnern schlicht notwendig. Dazu sagte Freund, „Deutsch muss und wird Amtssprache bleiben“. Das sahen Spohn, Erben und die Stadträte ebenso. Letztlich war man sich im Ausschuss einig: Das Integrationskonzept ist das Instrument für ein gutes Zusammenleben in der Stadt. Dazu gehöre, sagte Erben, Bereitschaft von allen Seiten – und das Respektieren von Grenzen. Das Konzept wird nun ein Jahr erprobt. Ab 2021 soll daraus der Aktionsplan Integration folgen.

