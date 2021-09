i. A. Neue Schulleiter und Wechsler

Nicht nur in den Klassen- sowie Lehrerzimmern gibt es zum neuen Schuljahr viele neue Gesichter, auch in den Leitungsbüros stehen die Zeichen auf Veränderung. Wir stellen die neuen Schulleiterinnen und -leiter vor.

An Grundschulen sind männliche Lehrkräfte beinahe Exoten. Auch Hendrik Lange, der neue Rektor an der Grundschule Inningen, hat - vom Hausmeister abgesehen - ein komplett weibliches Team. Der 37-Jährige hat seinen Arbeitsplatz bereits in den vergangenen Monaten kennengelernt, da seine Vorgängerin Concetta Crestani im laufenden Schuljahr die Leitung abgab und wieder als normale Lehrerin arbeitet. Die Schule in Inningen kennt Lange schon sehr lange, schließlich lernte er dort selbst lesen und schreiben. Nach etlichen Umzügen lebt er mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern auch im Stadtteil.

Hendrik Lange ist der neue Rektor der Grundschule Inningen. Foto: Julia Lange

Zuletzt war der Pädagoge, der vor seinem Studium eine Ausbildung zum Erzieher absolviert hat, an der Wittelsbacher Grundschule im Antonsviuertel tätig. Dort habe er gemerkt, wie viel Spaß es ihm macht, Verantwortung zu übernehmen - etwas bei der Arbeit mit Studierenden. Dass er als Rektor seiner Liebe zur Kunst und Musik mit Unterrichtsstunden in verschiedenen Klassen frönen kann, freut Lange sehr. "In den Musikstunden werde ich die Gitarre dabei haben."





Zwei Jahre lang leitete Simone Eberl die Luitpold-Grundschule in Lechhausen, jetzt hat die 38-Jährige die Grund- und Mittelschule Firnhaberau übernommen. "Es war Zeit für eine neue Aufgabe, hier lerne ich mit der Mittelschule auch eine neue Schulform kennen", sagt sie. Der erste Eindruck von dem ländlich geprägten Stadtteil sei gut. Sie genieße die ersten Tage in einem sehr gut ausgestatteten Schulhaus gut. Zusammen mit ihrem Kollegium ist Eberl für rund 380 Mädchen und Jungen in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 verantwortlich. "Wir wollen die Schule zusammen gestalten und hoffen, die Pandemie weiterhin gut bewältigen zu können."

Auch Monika Kohl bringt Erfahrung als Rektorin mit. Die 60-Jährige zeichnete die vergangenen acht Jahre für die Geschicke der Grundschule St. Max in der Jakobervorstadt verantwortlich. Die besondere Unterrichtsform der jahrgangsgemischten Klassen - 1/2 und 3/4 - findet sie an ihrem neuen Einsatzzort, der Grundschule Hochzoll-Süd, ebenfalls vor. "Die Kinder lernen hier sehr gut selbstständig zu arbeiten", sieht Kohl als Vorteil der Kombiklassen. Gerade die Erstklässer schauten sich viel von den Größeren ab. Persönlich freut sich die Rektorin, an ihrem neuen Wirkungsort mit mehr als doppelt so vielen Schülerinnen und Schüler sowie einem wesentlich größeren Kollegium mehr Möglichkeiten in Hinblick auf die Schulentwicklung zu haben.

Im Rektorat der Grundschule nahe der Kahnfahrt hat jetzt David Sonnleitner Platz genommen. Der 32-Jährige kennt das Haus "mit den vielen Grünflächen" bereits als Klassenlehrer. Das hervorragende Klima dort und die tollen Kolleginnen hätten ihn bewogen, sich für die Leitung zu bewerben. "Mir macht es auch Spaß, zu organisieren und Neues auszuprobieren." Aus diesem Grund möchte Sonnleitner mit seinem Team diverse Projekte auf die Beine stellen, sofern es die Corona-Situation erlaube.

Mit sieben jahrgangskombinierten Klassen und rund 140 Mädchen und Jungen ist die Grundschule St. Max relativ klein. Mit gebundenen Ganztagsklassen, zahlreichen externen Kooperationpartnern und einem offenen Ganztagsangebot sei sie jedoch breit aufgestellt, sagt Sonnleitner. Das gilt auch für den gebürtigen Neu-Ulmer, denn er hat an der Universität Augsburg nicht nur Lehramt an Grundschulen studiert, sondern auch noch einen zweiten Abschluss in Erziehungswissenschaften draufgesattelt.

Bernhard Stegmann, der neue Chef des Augsburger Holbein-Gymnasiums. Foto: Stegmann

Vom kleinsten Gymnasium Augsburgs zum größten - diesen Sprung wagt Bernhard Stegmann mit seinem Wechsel von St. Stephan zum Holbein. Der 53-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung mit einem neuen Kollegium, neuen eltern und einer neuen Schülerschaft . Dass das Holbein-Gymnasium mit seinem Studienseminar eine Ausbildungsschule ist, sei für ihn obendrein reizvoll. "Auch das Thema Generalsanierung wird mich die nächsten Jahre begleiten", sagt er. Ganz neu ist für den Englisch- und Geschichtslehrer das Haus an der Hallstraße nicht. Stegmann war dort von 2009 bis 2012 als Mitarbeiter im Büro des Ministerialbeauftragten der Gymnasien in Schwaben tätig. Jetzt ist er als Leiter des Holbein-Gymnasiums zugleich der Stellvertreter von Christoph Henzler.

In Direktorat des Gymnasiums bei St. Stephan sitzt jetzt Alexander Wolf. Der 40-Jährige, der im Saarland geboren und am Ammersee aufgewachsen ist, freut sich sehr auf seine neue Aufgabe in Augsburg. Als ehemaliger Benediktinerschüler in St. Ottilien arbeitet er wieder im klösterlichen Umfeld. Als leidenschaftlicher Musiker (unter anderem Dirigent in einem Blasorchester) und Verfechter der alten Sprachen scheint die freigewordene Leitungsstelle in dem Gymnasium mit einem humanistischen und musischen Zweig geradezu auf ihn gewartet zu haben. Noch dazu war er während seiner Zeit am Kultusministerium für die Hochbegabtenförderung zuständig - in St. Stephan gibt es Modellklassen für diese Kinder und Jugendlichen. Er sei sehr gespannt, hier die andere Seite kennenzulernen.

Alexander Wolf ist der neue Leiter des Gymnasiums bei St. Stephan. Foto: Moritz Frank/ Alexander Fink

"Ich bin sowohl von meinem Kollegium als auch vom Kloster mit offenen Armen empfangen worden", sagt Wolf. Mit seinem Wunsch, trotz Corona "ein einigermaßen normales Schuljahr" erleben zu können, dürfte er sich in guter Gesellschaft befinden. Der Pädagoge, der Latein und Deutsch unterrichtet, war zuletzt stellvertretender Leiter am Gymnasium in Buchloe. Ganz in der Nähe, im Passionsspielort Waal, lebt er mit seiner Familie, zu der neben seiner Frau dreijährige Zwillinge und ein fünfjähriger Sohn zählen.

Kerstin Frühwald ist die neue Rektorin der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen. Foto: Stefan Frühwald

Auch Kerstin Frühwald hat drei - mittlerweile erwachsene - Kinder. Anders als Wolf kennt die neue Rektorin der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen ihren Arbeitsplatz aber bereits sehr gut. Die 56-Jährige ist dort seit zwei Jahrzehnten tätig, zunächst als Lehrerin, ab 2017 gehörte sie als Konrektorin der Schulleitung an. "Ich arbeite gerne mit dem Team zusammen und fühle mich hier sehr wohl", begründet Frühwald die Treue zu ihrer Schule.

Sie wolle die bewährten Strukturen fortsetzen und sich den neuen Herausforderungen stellen. Dazu zähle die Digitalisierung. "Leider ist unsere Schule noch nicht vernetzt." Herausfordernd sei auch das Raummanagement, denn mit den mittlerweile 16 Klassen, darunter auch gebundenen Ganztagsklassen, sei es im Haus eng geworden. Entspannung findet die neue Rektorin nicht nur als Chorsängerin, sondern auch bei Spaziergängen mit ihrer Labrador-Hündin Frieda. Kerstin Frühwald absolviert mit ihr gerade eine Ausbildung. Künftig soll Frieda hin und wieder als Schulhund im Unterricht zum Einsatz kommen, um Kindern den richtigen Umgang mit Tieren zu ermöglichen.

Daniela Starzyk ist die neue Rektorin der Herrenbach-Grundschule. Foto: Daniela Starzyk

Daniela Starzyk lebt in Göggingen. Von dort fährt die 53-Jährige seit langem in die Grundschule Herrenbach, mit der sie als Lehrerin und Konrektorin vertraut ist. Dennoch gehe sie ihre neue Aufgabe "mit Respekt" an. Gerade durch Corona werde nochmals einiges draufgepackt. Mit der Grundschule im Herrenbach hat Starzyk eine sehr vielschichtige Bildungsstätte übernommen. Neben dem Hauptsitz gibt es eine Filiale im Spickel, auch auch die Grundschulkinder im Ankerzentrum an der Berliner Allee gehören dazu. Besonders am Herzen liegt der neuen Rektorin die Stärkung des Gemeinschaftsgefühl. So unterschiedlich strukturiert Herrenbach und Spickel seien, so wichtig sei es, Berührungspunkte bei Festen, Sportveranstaltung oder bei Kinderkonferenzen zu schaffen.

Daniela Starzyk, die neben ihrer Lehramtsausbildung auch ein Studium in Musik- und Bewegungserziehung am Mozarteum in Salzburg vorweisen kann, findet in der Musik einen Ausgleich. Sie spielt mehrere Instrumente, singt in einem Vokalensemble und nimmt sonntags an der Orgel in der Kirche der Hessing-Klinik Platz.

Platz genommen im Rektorat der Luitpold-Grundschule hat Birgit Baka Mendéz. Die neue Leiterin ist dem Stadtteil Lechhausen treu geblieben, denn zuvor war die Pädagogin als Konrektorin in der Schillerschule.