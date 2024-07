Wer in dieses Geschäft in der Jakobervorstadt kommt, wird von fröhlichem Bellen begrüßt. Es duftet nach Shampoo und Pflegeprodukten, doch wer sich hier frisieren lässt, wird angeleint: Im Augsburger Hundesalon in der Jakobervorstadt stehen Fiffi und Rex im Mittelpunkt. Waschen, legen, füttern ist hier seit 2019 Programm. Doch nun hat Besitzerin Michaela Schnerr das Geschäft an Elena Tepes übergeben. Die war mit ihrem Hund hier selbst lange Kundin.

Jakobervorstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Norditalien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis