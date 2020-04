vor 17 Min.

Augsburg in Corona-Zeiten: Eine Stadt steht (fast) still

Die Corona-Krise und die geltenden Ausgangsbeschränkungen versetzen Augsburg nahezu in Stillstand. Silvio Wyszengrad hat die Stimmung in der Stadt in Bildern festgehalten.

Verwaiste Bahnsteige am Hauptbahnhof, dutzende freie Stühle am Rathausplatz - und das bei strahlendem Sonnenschein - auf den Spielplätzen ist es mucksmäuschenstill. In Augsburg ist derzeit alles anders. Es scheint fast, als würde die Stadt ein Stück weit still stehen.

Ausgangsbeschränkungen in Augsburg: Bilder einer Stadt im Quarantäne-Modus

Wegen der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie findet ein Großteil des öffentlichen Lebens derzeit schlicht nicht statt. Restaurants haben geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben, Geschäfte haben weitgehend geschlossen. Und weil sich die meisten Augsburger an die strengen Regeln halten und soziale Kontakte möglichst meiden, ergibt sich nicht nur im Zentrum ein ungekanntes Bild.

Eine Situation wie diese hat es in Augsburg so wohl noch nicht gegeben. Fotograf Silvio Wyszengrad war an verschiedensten Orten der Stadt unterwegs und hat Momente festgehalten, die ihn beeindruckt haben; die die surreale Stimmung festhalten, die in Augsburg gerade herrscht. Das sehenswerte Ergebnis haben wir als Bilderreportage im Video zusammengefasst. (lare)

Alles zur Corona-Krise in Augsburg können Sie immer aktuell bei uns im Live-Blog lesen.

