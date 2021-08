Wie ein Augsburger Textilunternehmen arisiert wurde

Von Maria-Mercedes Hering - vor 12 Min.

Die Familien Kahn und Arnold verloren durch die NS-Arisierung ihre Firma, wurden antisemitisch verfolgt, vertrieben oder ermordet. Lang erinnerte nichts daran.

Das Haus „Sieben Eichen“ in Holzhausen am Ammersee muss einmal ein wunderbarer Erholungsort gewesen sein. Das kann man sich an diesem sonnigen Tag im Juli gut vorstellen. Der Wind raschelt durch die Blätter der alten Bäume, die Grillen zirpen, ab und an fährt die Regionalbahn vorbei. Ansonsten herrscht Ruhe, Idylle fast. Vom Grundstück aus öffnet sich der Blick den Rasen hinunter auf den See, nach Osten, nach Andechs. Unten am Ufer steht ein altes hölzernes Bootshaus – ein stummer Zeuge leidvoller Tage.

