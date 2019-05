vor 33 Min.

Augsburg macht sich fit für die Freibad-Saison

Im Familienbad an der Schwimmschulstraße können die Besucher erstmals am Samstag, 11. Mai, schwimmen und planschen.

Sauwetter am Wochenende. Das stört noch nicht. Die Badesaison beginnt in Augsburg am Samstag, 11. Mai. Das Familienbad macht den Anfang.

Von Michael Hörmann

Das Familienbad macht in diesem Jahr den Vorreiter. Das größte und beliebteste städtische Freibad startet am Samstag, 11. Mai, in die Saison. Bärenkeller-Bad und Fribbe folgen eine Woche später. Das kleine Lechhauser Bad, für das kein Eintritt erhoben wird, öffnet erstmals am 1. Juni. Wenn es nach den Besucherzahlen geht, liegt die Messlatte hoch. Wir erinnern uns an den Super-Sommer 2018. Den spürten die städtischen Freibäder in ihrer Jahresbilanz. Es kamen ohne das Lechhauser Bad, das in der Statistik nicht erfasst wird, nahezu 275.000 Besucher. Viel besser schnitt im Vergleich nur der „Jahrhundertsommer 2003“ ab, als fast 365.000 Badegäste gezählt wurden. Viele Besucher machen sich positiv auf der Einnahmenseite bemerkbar. Im Vorjahr war es eine halbe Million Euro, die die Stadt über den Weg der Eintrittsgelder kassierte.

Bei den Eintrittsgeldern ändern sich die Tarife nicht. Die Preise in Augsburg sind seit Jahren stabil. Ein Erwachsener zahlt 3,70 Euro für das Tagesticket, für Kinder bis 18 Jahren werden zwei Euro verlangt. Die Familienkarte gibt es für 6,10 Euro. Ferner gelten einzelne Sondertarife. Dazu gehört der Feierabendtarif. Von Montag bis Freitag gibt’s die Tageskarte ab 16 Uhr für 2,60 Euro. Für häufigere Badbesuche kann man eine Sportcard mit Vergünstigungen zwischen 10 und 26,7 Prozent erwerben, heißt es von Seiten der Stadt. Zum Angebot gehört ferner die Saisonkarte.

Das Fribbe punktet mit dem neuen Nichtschwimmerbecken

Wer in einem der vielen Seen in der Region badet, zahlt nichts. Der Besuch der städtischen Freibäder kostet mit Ausnahme von Lechhausen. Sportreferent Dirk Wurm sagt zur Preispolitik der Stadt: „Unsere Freibäder sind attraktiv, weil wir in den letzten Jahren einiges in Ausstattung und Service investiert haben und das bei stabilen Eintrittspreisen.“ Im Vorjahr flossen 1,2 Millionen Euro in das neue Nichtschwimmerbecken im Fribbe. Gerade die Breitwasserrutsche kommt bei den Gästen sehr gut an.

Im sonnigen August 2018 zählte das Bad an der Friedberger Straße fast 37.000 Besucher. Es war ein Ergebnis, das es in dieser Form zuvor nicht gegeben hatte. Die Umbauarbeiten waren abgeschlossen. Wurm sprach von „einem Hauptgewinn für die Bäderlandschaft in Augsburg“.

Es gibt kleine Schönheitsreparaturen

Eine Investition in dieser Größenordnung gibt es im Jahr 2019 allerdings nicht. Man muss schon ganz genau hinschauen, um die Veränderungen in den Bädern zu entdecken. Im Familienbad haben Mietkabinen und Holzkonstruktion des Sonnendecks einen neuen Anstrich erhalten (Kosten rund 30.000 Euro), im Freibad Bärenkeller wurde die Oberflächenbeschichtung im Bereich der Treppenanlagen erneuert (Kosten: 18.000 Euro). Bei der neuen Beachvolleyball-Anlage belaufen sich die Herstellungskosten in Eigenleistung auf rund 25.000 Euro. Im Freibad Lechhausen wird jedes Jahr der Anstrich in den Becken erneuert. Die Kosten für die Farbe belaufen sich auf 5000 Euro. Ein Problem, das im Vorjahr aufgetreten ist, soll in dieser Saison behoben sein. In der zurückliegenden Freibadsaison traten erhebliche Wasserverluste auf. Als Folge wurden jetzt die Fugen der einzelnen Betonsegmente überarbeitet.

Wenn es bald in die neue Badesaison geht, gibt es einige weitere Verbesserungen. Im Familienbad soll das Kinderplanschbecken besser beheizt werden. Eltern hatten die Temperatur zuvor beanstandet. Im Bärenkeller-Bad gibt es eine neue Beachvolleyball-Anlage. Sie besteht aus zwei nebeneinanderliegenden Feldern.

Im Fribbe wird wieder der Kinderspielplatz aufgebaut sein. Die Stadt verspricht ein umfangreiches Familienbadeangebot mit Nichtschwimmerbecken samt Rutsche, beheiztem Planschbecken, neuem Klettergerüst, Kinderspielplatz und „Matschspielplatz“.

Einige Bäder öffnen bereits Anfang Mai, während andere noch geschlossen bleiben. In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wann die Freibäder in der Region öffnen - und wie viel der Besuch kostet.

Von Familienbad bis Fribbe - die Augsburger Freibäder im Porträt

Das Familienbad am Plärrer Ursprünglich eine Militärschwimmschule ist das Freibad in der Schulstraße heute bei Jung und Alt beliebt, so die Stadt. Die ganz Kleinen planschen im Kinderbecken, die etwas Größeren vergnügen sich auf der Riesen-Rutschanlage und Schwimmbegeisterte ziehen in zwei 50-Meter-Becken ihre Bahnen. Auch an kühlen Tagen lohnt sich ein Besuch des Bades: Die Hauptbecken sind beheizt. Von 2006 bis 2010 hat die Stadt Augsburg das Familienbad saniert und die Wasseraufbereitung auf den neuesten Stand gebracht.

Bärenkeller-Bad im Bärenkeller Schwimmen, Planschen, Spaß haben – dies ist auf 25.000 Quadratmetern möglich. Das Bärenkeller-Bad im gleichnamigen Stadtteil bietet großflächige Liegewiesen, ein 50 Meter langes Schwimmerbecken, zwei Nichtschwimmerbecken mit unterschiedlicher Wassertiefe und zwei bis zu 60 Meter lange Rutschen. Für die ganz Kleinen gibt es ein Planschbecken mit Sonnenschutz und einen Kinderspielplatz. Gebaut wurde das Bärenkeller-Bad 1976, seit 1999 werden die Schwimmbecken solar beheizt, informiert die Stadt.

Das Fribbe im Spickel Die Geschichte des Fribbe beginnt im Jahr 1893, als am Lechkanal Kaufbach die Badeanstalt für Männer eröffnete. Wo früher ausschließlich Männer erlaubt waren, steht heute ein familienfreundliches Freibad mit Kinderspielplatz, Planschbecken und Liegewiese, so die Stadt. Das Highlight im Fribbe: die 300 Meter lange Natur-Schwimmstrecke mit Wasserfall. Wem der Lechkanal zu frisch ist, kann im benachbarten Hallen-Spickelbad schwimmen oder sich auf der Beachvolleyball-Anlage der DJK Hochzoll austoben.

Das Freibad in Lechhausen Das an der Lechhauser Straße gelegene Freibad geht zurück auf ein Flussbad aus den 1930er Jahren. Der Lech und der Proviantbach befinden sich in unmittelbarer Nähe. Seit dem Jahr 1988 ist der Eintritt in Lechhausen frei. Neben einem unbeheizten Schwimmbecken gibt es einen Kiosk und ein etwa 100 Quadratmeter großes Baby-Planschbecken, teilt die Stadt mit. Die Besonderheit: Das Bad hat nur an schönen Tagen geöffnet. Familienbad, Bärenkeller-Bad und Fribbe sind dagegen bei jedem Wetter geöffnet.

Das Naturfreibad in Haunstetten Im Naturfreibad Haunstetten wird in ungechlortem Wasser geschwommen. Zur Verfügung steht ein über 10.000 Quadratmeter großer Badesee. Es gibt großflächige Liegewiesen. Auch ein Kiosk, ein Beach-Volleyball-Feld und ein Kinderspielplatz sind vor Ort. Der See wurde am 3. Juli 1960 als Naturfreibad eröffnet. Seit 2011 betreibt der Verein Naturfreibad Haunstetten den Badesee. Das Plus für alle Vereinsmitglieder: Sie haben auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten und bei schlechtem Wetter Zutritt zum See.

