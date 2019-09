vor 17 Min.

Augsburg präsentiert im Oktober eine gigantische Lichtinszenierung

So war das Rathaus beleuchtet, als die Stadt Augsburg die Auszeichnung „Welterbe“ erhielt.

Darauf darf man sich schon freuen: Ende Oktober werden drei Gebäude in Augsburg mehrere Stunden lang beleuchtet. Der Weg in die Innenstadt lohnt.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Gesellschaft Augsburg Marketing. Deren Verantwortliche Ekkehard Schmölz und Heinz Stinglwagner sagen, „dass es eine Veranstaltung dieser Form noch nicht zuvor in Augsburg gegeben hat“.

Am Wochenende, 26. und 27. Oktober, findet am Rathausplatz eine Lichtershow statt. Es handelt sich um eine Lichtinstallation, bei der drei Gebäude über mehrere Stunden in unterschiedlichen Formen beleuchtet werden. Gezeigt werden Motive aus Augsburg und Videos.

Zu sehen sind sie am Rathaus, dem Perlachturm und dem Eckerle-Haus am Rathausplatz. Die Installation läuft an beiden Tagen von 18 bis 23 Uhr. Ein Projektionsturm steht auf dem Rathausplatz, mehr braucht es nicht. Die Aktion soll die Innenstadt beleben, sagt Schmölz. Der Eintritt ist frei. (möh)

