Augsburg soll sauberer werden: Müllsammeln geht auch im Lockdown

Plus Die städtische Aufräumaktion muss wegen der Corona-Pandemie pausieren. Einige Menschen befreien in Augsburg trotzdem Grünanlagen vom Abfall. Bleibt im Lockdown mehr Müll liegen?

Eigentlich wirkt die Promenade am Kuhsee recht sauber, wenn da nicht die unzähligen Zigarettenstummel wären. Langsam füllen die aufgequollenen Filterreste die Eimer einer neunköpfigen Gruppe, die an einem Freitagnachmittag im April den See umrundet und unermüdlich Müll aufsammelt. Dafür ernten sie anerkennende Blicke, andere rätseln, um was für eine Aktion es sich dabei handelt oder was die Menschen mit den Stecken und Plastikeimern wohl verbrochen haben.

Es handelt sich um " Augsburg - Sauber ist in!" beziehungsweise um eine Mini-Version dieser Initiative. Sieben Klienten von Kompass City und zwei Betreuerinnen haben die vier Freitage umspannende Aufräumaktion begonnen. Kompass City ist eine Rehaklinik für suchtkranke Erwachsene. In wechselnden Gruppen arbeiten sie sich vom Kuhsee über den Lech und an der Wertach entlang, um die Grünflächen sauber zu hinterlassen.

Die Aufräumaktion in Augsburg findet nur im kleineren Rahmen statt

Seit 2011 räumen Schüler, Vereinsmitglieder oder Privatpersonen bei "Sauber ist in" immer wieder in ganz Augsburg auf. Dabei geht es darum, Schulwege, Parks, Grünflächen und Flussufer von achtlos weggeworfenen Abfällen zu befreien. Mit den Jahren nahmen immer mehr Bürger daran teil, zuletzt waren es offiziell 4800. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie und den Kontaktbeschränkungen wurde die Aktion ausgesetzt. Auch 2021 werde die Aktion voraussichtlich nicht stattfinden können, heißt es vonseiten der Stadt auf eine Anfrage unserer Zeitung. Dies sei aufgrund der aktuellen Infektionszahlen und staatlicher Vorgaben vorerst nicht zulässig.

Sieben Klienten aus der stationären Gruppe von Kompass City haben zusammen mit Corinna Häusler (Sozialpädagogin) und Su Zimmermann (Ergotherapeutin) am Kuhsee Müll eingesammelt. Foto: Vanessa Polednia

Ein Grund sei die geltende Kontaktbeschränkung von einem Haushalt sowie einer weiteren Person, die das Aufräumen in der Gruppe momentan verhindere. Derzeit wird deshalb auch nicht öffentlich zu Reinigungsaktionen im Rahmen von "Sauber ist in!" aufgerufen. Man dürfe in Eigeninitiative unter Einhaltung der gültigen Pandemieregeln natürlich gerne weiterhin Abfälle aufsammeln, heißt es vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt (AWS). Der AWS stellt nach einer Anmeldung Reinigungs­materialien zur Verfügung und holt im Anschluss die eingesammelten Abfälle ab.

Die Rehaklinik Kompass City nutzt Müllsammeln als Beschäftigungsangebot

So handhabt es auch die Truppe von Kompass City. Die Pandemieregel ist für die in der Augsburger Innenstadt gelegene Rehaklinik jedoch kein Problem, obwohl die insgesamt 17 Klienten eigentlich sogar aus unterschiedlichen Städten kommen. Ihr Sporttherapeut und Initiator der Aktion, David Scherer, erklärt, wieso: "Unser Vorteil ist, dass unsere Klienten 24 Stunden am Tag zusammen sind und deswegen als ein Haushalt gelten." Ein halbes Jahr dauert die Therapie. Fast alle haben sich schon an der freiwilligen Aufräumaktion beteiligt oder haben es noch vor. Das Müllsammeln sei eine willkommene Abwechslung vom Pandemie-Alltag, sagt Scherer. Teilnehmer Vitali bestätigt dies. Er ist von der Menge an weggeworfenen Zigaretten am Kuhsee überrascht.

Ähnlich sieht es Anwohnerin Bärbel Brack-Chenouf. Die Rentnerin liest auf einer Bank am Ufer und ist vom Engagement der Müllsammler begeistert, vom Abfall an Kuhsee dagegen weniger: "Ich finde es schade, dass so viele ihre Zigaretten achtlos wegschmeißen.“ Ihrer Meinung nach liegt seit Pandemiebeginn mehr Müll herum.

Sieben Klienten aus der stationären Gruppe haben am Kuhsee Müll eingesammelt. Anwohnerin Bärbel Brack-Chenouf kam dabei mit Teilnehmer Anto ins Gespräch. Foto: Vanessa Polednia

Frank Miller wohnt ebenfalls in der Nähe des Naherholungsgebiets und findet die Idee von Kompass City super. Seine Kinder hätten durch das Müllsammeln mehr Umweltbewusstsein entwickelt, erwähnt er. Allgemein liege seiner Meinung nach weniger Müll herum als noch vor zehn Jahren. Er selbst wünscht sich mehr Aschenbecher vor Ort, damit weniger Zigarettenstummel auf dem Boden liegen.

Schon vor der Corona-Pandemie gab es mehr Müll in den Grünanlagen

Ist der Abfallmenge nun mehr geworden oder nicht? Das Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Augsburg sagt: Nein, es sei unter dem Strich nicht mehr Abfall in Grünanlagen als die Jahre zuvor angefallen. In den Zeiten des Lockdowns sinke der Abfall, der in Grünanlagen anfalle, in den Phasen der Lockerungen steige er, heißt es vom Umweltreferat. Was sich verändert habe, sei die Art des Abfalls, wie zum Beispiel Masken und To-Go-Einwegverpackungen, die nun vermehrt anfielen. Das Abfallaufkommen verlagere sich aus den Bereichen, in denen die Maskenpflicht herrscht - vor allem der Innenstadt - in die Bereiche, wo keine Maskenpflicht herrsche.

Eine ähnliche Verlagerung des Aufkommens sei bei dem Hausabfall, der zunahm, und dem gleichzeitig sinkenden Gewerbeabfall zu beobachten. Und: Entgegen der subjektiven Wahrnehmung habe es auch vor der Covid-19-Pandemie schon ein stark zugenommenes Abfallaufkommen in Grünanlagen und den Abfallkörben in der Innenstadt gegeben - etwa wenn schönes Wetter und Feiertage oder Ferien zusammenfielen.

Müll-Aktion kombiniert Spaziergänge mit einer sinnvollen Beschäftigung

"Richtig dreckig" sei es teilweise jedoch am Wertachufer gewesen, berichtet Initiator Scherer vom zweiten Aktionstag von Kompass City. Vor allem an einem Obdachlosenquartier am Fluss habe einiges an Müll herumgelegen. "Da lag so viel, dass wir die eigentliche Strecke gar nicht geschafft haben", sagt Scherer. Die Kombination aus gemeinsamen Spaziergängen an der frischen Luft und einer sinnvollen Beschäftigung habe trotzdem alle Klienten im Nachhinein positiv gestimmt. Teilnehmer Vitali sieht es ähnlich: "Man kann sich auch viel besser unterhalten als zum Beispiel in einem Stuhlkreis."

Der zwölfjährige Simon Kolb sammelt seit einiger Zeit Müll an der Wertach. Ab und zu hilft auch seine Nichte Soraja. Foto: Angela Kolb

Ein Augsburger Schüler räumt ebenfalls an der Wertach auf

Spielerisch geht auch der zwölfjährige Simon Kolb das Müllsammeln an. Seit geraumer Zeit befreit der Montessori-Schüler das Ufer der Wertach von Abfall in Eigenregie. "In einer halben Stunde ist ein Sack voll", sagt der umweltbewusste Junge, der seine Familie mit seinem Engagement begeisterte, wie Mutter Angela Kolb erwähnt: "Wir haben einen Garten an der Wertach und bekommen mit, wie viel Müll die Menschen wegwerfen." Ihr Sohn Simon hat sich deshalb ein hohes Ziel gesetzt: Er möchte so lange weitermachen, bis der Flusslauf sauber ist.

Das könnte Sie auch interessieren: