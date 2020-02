vor 48 Min.

Augsburg trauert um Ex-Hasenbräu-Chef Eberhard Schaub

Plus Mit 80 Jahren ist Eberhard Schaub gestorben. Sein Wirken auf die Tätigkeit bei Hasen-Bräu zu reduzieren, wäre verkehrt. Schaub war ein besonderer Mensch.

Von Michael Hörmann

Es war eine Situation, die vielen Menschen in Augsburg vertraut ist: An schönen Tagen saß Eberhard Schaub gerne in der Annastraße an einem Tisch vor Feinkost Kahn. Wer ihn dort sitzen sah und ihn kannte, kam an einem Gespräch fast nie vorbei. Schaub war ein Mensch, der mit seiner offenen Art überaus zugänglich gewesen ist. „Leben und leben lassen“, lautete das Lebensmotto des Geschäftsmannes, der in seinem beruflichen Leben viel mit Bier zu tun hatte. Ihn darauf zu reduzieren, wäre aber verkehrt.

Eberhard Schaub war ein Mensch, der sich mit großer Begeisterung in vielen Bereichen ehrenamtlich engagierte. Am Montag ist Eberhard Schaub im Alter von 80 Jahren gestorben. Es war ein Abschied in Stille, wie es seine Tochter Ellen Schaub beschreibt. Eberhard Schaub ist tot - Im Jahr 1989 kam er nach Augsburg Eberhard Schaub stand wie keine andere Person für Hasen-Bier. Er war mehr als zwei Jahrzehnte lang Alleinvorstand der Hasenbräu AG. Nach Augsburg kam Eberhard Schaub im Jahr 1989, um sich des Sanierungsfalles Hasenbräu AG anzunehmen. Seine Bedingung damals: Er müsse als „Alleinvorstand“ agieren. Augsburg wurde für ihn danach zur zweiten Heimat. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Eberhard Schaub war zuletzt allerdings nicht mehr in Augsburg anzutreffen. Körperlich ging es ihm nicht sehr gut. Betreut wurde der 80-Jährige in seiner alten Heimat Landshut. In der niederbayerischen Stadt ist er am Montag gestorben. In Augsburg bleibt das Wirken von Eberhard Schaub unvergessen. Dabei geht es eben nicht allein um die beruflichen Aktivitäten. Keine Frage: Wenn es gesellig wurde, war der zweifache Vater ein Aktivposten. Dies müssen nicht andere über ihn sagen. Das sagte Eberhard Schaub schon selbst. Dennoch wäre es viel zu kurz gegriffen, das Wirken des Geschäftsmannes auf Feste und Feiern zu reduzieren. Eberhad Schaub in Augsburg anlässlich seines 70. Geburtstags. Bild: Anne Wall (Archiv) Eberhard Schaub engagierte sich in Augsburg ehrenamtlich Eberhard Schaub war ein Mensch, der sich ehrenamtlich stark engagierte. Fußballfan Schaub war Vorsitzender der Datschiburger Kickers. Es ist eine Mannschaft, die für karitative Zwecke aufläuft. Im März 2017 zog sich Schaub aus gesundheitlichen Gründen von dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zurück. Den kickenden Freunden blieb er danach weiterhin eng verbunden. Schaub engagierte sich zudem mit großer Begeisterung und hohem Einsatz im SKM-Förderverein. Dieser Verein kümmert sich um Wohnungslose. Auch der Stadtmarkt lag ihm am Herzen. Schaub war Vorsitzender des Fördervereins. Dass er Stammgast auf dem Stadtmarkt war, war ihm selbst ein wichtiges Anliegen: „Das ist der ideale Ort, um mit Menschen in Kontakt zu kommen.“ Ein anderer Einsatzort, an dem sich Schaub extrem wohl fühlte, war der Stadtsparkassen-Kindergarten in der Hermanstraße. Hier trat der gebürtige Landshuter als Vorleser auf. Eberhard Schaub war es wichtig, keinem Golf-Club angehören zu müssen und keinen Porsche vor der Haustür stehen zu haben. So hat er diese Themen anlässlich seines 70. Geburtstages beschrieben. In der Person Eberhard Schaub einen „barocken Bayern“ zu sehen, ist nicht verkehrt. Ihm gefiel diese Bezeichnung. Er sei ein Genuss-Mensch, hat er einmal gesagt: „Ohne Wenn, vor allem jedoch ohne Aber.“ Viele seiner langjährigen Weggefährten werden sich in Anbetracht eines Abschieds für immer daran erinnern, wie sie von Schaub begrüßt wurden. Ein „Habe die Ehre“ war bei jedem Treffen fast obligatorisch.

