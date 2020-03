vor 58 Min.

"Augsburg wählt": Hier sehen Sie unsere Podiumsdiskussion live

Vor welchen Herausforderungen steht Augsburg? Welche Themen liegen den Menschen am Herzen? Heute stehen sechs Kandidaten uns live Rede und Antwort.

13 OB-Kandidaten, über 700 Aspiranten auf einen Platz im Stadtrat: Der Andrang auf ein politisches Mandat ist in Augsburg so groß wie nie zuvor. Damit sich die Wähler ein Bild von den Kandidaten machen können, präsentieren Augsburger Allgemeine, HITRADIO RT1 und a.tv sie im Rahmen von drei Fernsehsendungen live im Fernsehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wohnen und Verkehr.

Die zweite Sendung heute am 5. März bestreiten Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand), Frederik Hintermayr ( Die Linke), Anna Tabak (WSA), Roland Wegner (V³-Partei) sowie Alexander Süßmair von Polit-WG/DiB und Raphael Brandmiller von Generation Aux. Die Gruppierungen Polit-WG/DiB und Generation Aux stellen keine eigenen OB-Kandidaten, treten bei der Kommunalwahl aber mit einer Stadtratsliste an. Die beiden Kandidatenrunden haben Augsburger Allgemeine, HITRADIO RT1 und a.tv ausgelost, um die Zusammenstellungen der Diskussionsrunden dem Zufall zu überlassen. Die Abschlussrunde ist den Favoriten der OB-Wahl gewidmet: Am Mittwoch, 11. März, holen wir Eva Weber, Martina Wild und Dirk Wurm aufs Podium.

Die Augsburger können sich jeweils in die Sendungen einbringen – sei es, weil sie live im Studio sind, über soziale Netzwerke oder per E-Mail an fragen@augsburg.tv Fragen schicken. Diese Fragen können sich entweder auf die beiden Themen Wohnen und Verkehr beziehen, oder auch andere Bereiche ansprechen.

Moderiert wird die Sendung von Nicole Prestle (Augsburger Allgemeine) und Jan Klukkert (a.tv). Stefan Mack (HITRADIO RT1) und ein Team von Redakteuren wird während der Sendung mit den Zuschauern im Saal und online in Kontakt bleiben und die Fragen ans Podium weiterleiten.

Die erste Sendung fand am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr statt. Zu Gast waren sechs Frauen und Männer, die sich um die Nachfolge von Oberbürgermeister Kurt Gribl bewerben: Lisa McQueen (Die Partei), Peter Hummel (Freie Wähler), Claudia Eberle (Pro Augsburg), Christian Pettinger (ÖDP), Andreas Jurca (AfD) und Lars Vollmar (FDP). (nip)

Hier finden Sie die Sendung im Video zum Nachschauen:

Podiumsdiskussion mit den Augsburger OB-Kandidaten Live im Check: Damit sich die Wähler ein Bild von den OB-Kandidaten machen können, präsentieren Augsburger Allgemeine, HITRADIO RT1 und a.tv HD sie im Rahmen von drei Live-Sendungen. Heute Abend sind Lisa McQueen (Die Partei), Peter Hummel (Freie Wähler), Claudia Eberle (Pro Augsburg), Christian Pettinger (ÖDP), Andreas Jurca (AfD) und Lars Vollmar (FDP) zu Gast. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wohnen und Verkehr, zu denen ihr auch Fragen unter diesem Video kommentieren könnt. Weitere Informationen auf azol.de/56801041 Gepostet von Augsburger Allgemeine am Mittwoch, 26. Februar 2020

