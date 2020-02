vor 55 Min.

Augsburger Abgeordneter bleibt Rekordredner im Bundestag

Kein Abgeordneter hat voriges Jahr mehr Reden gehalten als der Augsburger CSU-Chef Volker Ullrich. Wie oft andere Vertreter aus der Region sprechen.

Von Jörg Heinzle

Schweigen sei Gold, behauptet das alte Sprichwort. In der Politik gilt das allerdings nicht. Seit er im Jahr 2013 in den Bundestag gewählt wurde, meldet er sich auch zu Wort – und das oft. Volker Ullrich hat in den vergangenen Jahren immer wieder den Spitzenplatz bei der Zahl der Redebeiträge belegt. Auch im Jahr 2019 hat der Augsburger CSU-Abgeordnete diesen Platz wieder einmal verteidigt. Kein Abgeordneter hat voriges Jahr mehr Reden gehalten als er, genau 46-mal ist er ans Rednerpult getreten.

Dass es nicht nur auf die Masse, sondern auf den Inhalt ankommt, sei ihm durchaus bewusst, sagt Vielredner Ullrich. Er meint aber: „Das Parlament ist das Herz unserer Demokratie. Hier führen wir die wichtigsten politischen Debatten und beschließen Gesetze.“ Der Augsburger CSU-Vorsitzende sprach vor den Abgeordneten in Berlin unter anderem zu Mietrechtsthemen, Klimaschutz, 5G-Netzausbau, Meinungsfreiheit und Menschenrechten, Opferentschädigung und Bundeswehreinsätzen. Was er bedauert: „Mit dem Einzug der AfD ist der Ton leider sehr viel rauer und aggressiver geworden. Doch seine Würde wird sich der Bundestag nicht nehmen lassen.“

Ullrich sagt, er will eine Verrohung der Debatten nicht akzeptieren

Eine Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses sei nicht zu akzeptieren, sagt Ullrich. Er wünsche sich, dass die Debatten im Bundestag in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden. Im neuen Jahr hat er schon wieder fünfmal gesprochen – zuletzt am Freitag. Er sprach sich für eine Verschärfung der Mietpreisbremse aus, die mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen auch so beschlossen wurde. Die Augsburger SPD-Abgeordnete Ulrike Bahr kommt an Vielredner Ullrich nicht heran. Sie hat im vorigen Jahr sieben Reden im Plenum des Bundestags gehalten, meist zu Bildungs- und Sozialthemen. Es ist eine deutliche Steigerung zum Jahr 2018, als Bahr nur mit zwei Reden zu Wort kam.

Claudia Roth von den Grünen brachte es im vorigen Jahr nur auf zwei Reden. Als Bundestagsvizepräsidentin hat sie allerdings oft auch eine andere Aufgabe, als am Rednerpult zu stehen. Sie muss Sitzungen leiten und dabei unter anderem darauf schauen, dass niemand zu lange spricht.

