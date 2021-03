07:00 Uhr

Augsburger Autofahrer standen 2020 rund 20 Stunden im Stau

Augsburg steht in der deutschen Rangliste der Staustädte auf Platz 19, liegt also im Mittelfeld. Enthalten sind auf der Liste aber auch deutlich kleinere Städte.

Corona hat auch einen guten Aspekt - zumindest beim Verkehr in Augsburg. Denn der lief im Jahr 2020 flüssiger als in den Jahren zuvor, wie eine Analyse zeigt.

Autofahrer in Augsburg standen im vergangenen Jahr im Durchschnitt 20 Stunden im Stau. Das ist das Ergebnis der Auswertung von Daten des Verkehrsinformations-Dienstleisters Inrix, der anonymisierte Bewegungsdaten von Naviationsgeräten auswertet. Zum Vergleich: In den Vorjahren ergab die Auswertung für Augsburg rund 80 Stunden Standzeit in Stau oder zähfließendem Verkehr. Auch die durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeiten stiegen im vergangenen Jahr an, was ein Hinweis auf weniger Staus durch weniger Verkehr ist.

Augsburg belegt Platz 19 im deutschen Stau-Ranking

In der deutschen Rangliste nimmt Augsburg Platz 19 unter den 50 staubelastetsten Städten ein, wobei auch deutlich kleinere Städte in der Liste vertreten sind. In München hätten Autofahrer 65 Stunden im Stau verloren, so Inrix.

Die Daten decken sich mit einer Auswertung des Navi-Herstellers Tomtom, der im Corona-Jahr 2020 in Augsburg deutlich weniger Verkehr und Staus registrierte. (skro)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen