Augsburger Christkindlesmarkt 2018: Öffnungszeiten und Programm

Der Augsburger Christkindlesmarkt 2018 wurde wie jedes Jahr feierlich mit dem traditionellen Engelesspiel eröffnet. Die Infos zu Programm und Öffnungszeiten.

Der Christkindlesmarkt Augsburg 2018 wird mit langen Öffnungszeiten und großem Programm wieder rund eine Million Menschen in die Stadt locken. Darunter werden wie immer viele Besucher aus dem Großraum Augsburg sein, allerdings ist der Augsburger Christkindlesmarkt längst auch ein beliebtes Ziel von Reiseveranstaltern aus ganz Deutschland, die Busreisen zu dem Advents-Spektakel anbieten.

Hier der Überblick über Öffnungszeiten und Programm.

Augsburger Christkindlesmarkt: Eröffnung mit Engelesspiel

Die Eröffnungsfeier am Montag, 26. November 2018, begann um 18 Uhr. Der Christkindlesmarkt startete mit Musik - diesmal war die A-Capella-Band Cash-n-Go mit dabei - und einer Eröffnungsrede eines Vertreters der Stadt. Darauf folgte das Engelesspiel. Im Anschluss ging die Beleuchtung an und der traditionelle Augsburger Weihnachtsmarkt war offiziell eröffnet.

Christkindlesmarkt 2018: Die Öffnungszeiten

Eröffnungsfeier mit Engelesspiel und A-Capella-Ensemble CASH-N-GO war am 26. November 2018 von 18 - 22 Uhr. Weitere Öffnungszeiten:

Sonntag - Donnerstag: 10 - 20 Uhr

Freitag - Samstag: 10 - 21.30 Uhr

23. Dezember: 10 - 22 Uhr

Heilig Abend: 10 bis 14 Uhr

Wann findet das Engelesspiel immer statt?

Das traditionelle Engelesspiel auf dem Augsburger Christkindlesmarkt findet immer Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr auf dem Rathausbalkon statt. Dabei erscheinen 23 Engel - gespielt von jungen Augsburgerinnen - an der Rathaus-Kulisse und verwandeln diese in einen riesigen Adventskalender. Damit die Darsteller beim Engelsspiel bedenkenlos auf Fenstersimse und den Rathausbalkon treten können, werden sie bei jeder Aufführung mit Seilen gesichert.

Die Termine im Einzelnen sind:

Montag, 26.11.

Freitag, 30.11.

Samstag, 01.12.

Sonntag, 02.12.

Freitag, 07.12.

Samstag, 08.12.

Sonntag 09.12.

Freitag, 14.12.

Samstag, 15.12.

Sonntag, 16.12.

Freitag, 21.12.

Samstag, 22.12.

Sonntag 23.12.

Das Engelesspiel gehört zum traditionellen Programm beim Augsburger Christkindlesmarkt. Bild: Silvio Wyszengrad, Archiv

Augsburger Christkindlesmarkt 2018: Das Programm

Auf dem Rathausplatz, dem Martin-Luther-Platz, entlang der Philippine-Welser-Straße, in der Maximilianstraße und vor der Moritzkirche reihen sich die Buden des Augsburger Christkindlesmarktes. Seinen Ursprung hat der Markt bereits im 15. Jahrhundert.

Adventskalender: Am städtischen Verwaltungsgebäude ist wieder ein Adventskalender zu sehen. Tag für Tag wird eines der 24 Fenster geöffnet.

"Ein Augsburger Weihnachtssingen": Das mehr als hundert Jahre alte traditionelle Konzert der Augsburger Singschul-Pioniere Albert Greiner und Otto Jochum - unter anderem mit dem Philharmonischen Chor Augsburg und dem Kinder- und Jugendchor der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg - findet am Sonntag, 16. Dezember, um 11 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses statt. Hier finden Sie nähere Informationen zu dem Konzert. Karten gibt es online hier.

Nikolaus: Am 5. Dezember um 15 Uhr tritt auf dem Christkindlesmarkt der Nikolaus auf und hält eine Ansprache.

Domsingknaben: Die Augsburger Domsingknaben geben am Samstag, 8. Dezember, um 11 und um 15 Uhr ein Weihnachtskonzert im Goldenen Saal des Rathauses.

„Augsburger Märchenstraße“. In vielen Schaufenstern rund um den Augsburger Christkindlesmarkt präsentieren Geschäfte charakteristische Szene eines Märchens mit animierten Figuren.

Krippe und Himmlisches Postamt: Unter dem Christbaum auf dem Rathausplatz steht auch 2018 wieder die Krippe der Altaugsburggesellschaft mit Holzfiguren aus Oberammergau. Direkt daneben ist das „Himmlische Postamt“. Die hier abgegebene Weihnachtspost kommt beim Empfänger mit einem Poststempel aus dem Ort „Christkindl“ in Österreich an. Das Himmlische Postamt in Augsburg ist geöffnet:

Sonntag bis Donnerstag von 10 – 20 Uhr

Freitag bis Samstag von 10 – 21.30 Uhr

Neben verschiedenen Bands treten auch Alphorngruppen und das Augsburger Drehorgelorchester auf dem Christkindlesmarkt auf. Das genaue Programm findet man hier.

Kinder-Weihnachtsmarkt auf dem Moritzplatz

Wenige Gehminuten vom Augsburger Christkindlesmarkt 2018 entfernt wird auf dem Moritzplatz der Kinderweihnachtsmarkt mit Märchenschloss und Hexenhaus gefeiert.

Zum Programm beim Augsburger Christkindlesmaerkt 2018 gehört auch die Kinderweihnacht samt Hexenhaus auf dem Moritzplatz. Bild: Silvio Wyszengrad, Archiv

Welche Weihnachtsmärkte gibt es außerdem in Schwaben?

Neben dem Christkindlesmarkt am Rathausplatz gibt es noch viele weitere Märkte in Augsburg: zum Beispiel den Weihnachtsmarkt am Kurhaus in Göggingen, in der Alten Silberschmiede oder vor der City-Galerie. Und auch in der Region gibt es eine Vielzahl an Märkten. In unserer Karte sehen Sie, welche Weihnachtsmärkte es gibt - inklusive Öffnungszeiten und Besonderheiten.

