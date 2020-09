12:30 Uhr

Augsburger Eisdielen kämpfen wegen Corona mit Umsatzeinbrüchen

Von Lina Quotschalla

Eigentlich hätte der diesjährige Sommer für Augsburgs Eisdielen umsatzstark werden können. Das Wetter spielte jedenfalls mit. Bereits im Frühjahr war es überdurchschnittlich warm. Doch dann kam Corona, der Lockdown und Hygienemaßnahmen. Gerade im sonnigen April wäre bestimmt schon der ein oder andere Augsburger gerne ein Eis essen gegangen. Doch wie schwer hat das Virus die Eisdielen getroffen?

Tatjana Tartamella, Inhaberin des Cafés Goldener Erker am Moritzplatz, sagt, dass das Geschäft dieses Jahr bisher durchwachsen gelaufen ist. „Man merkt, dass die Menschen ängstlicher und zurückhaltender sind“, fügt sie hinzu. Zudem fehlten auch die ausländischen Touristen, wobei ihr in den letzten zwei Wochen aufgefallen sei, dass das Geschäft mit Besuchern wieder zugenommen habe – vor allem deutsche Touristen seien nach Augsburg gereist.

In der Tutti-Frutti-Eisdiele in Augsburg ist man zufrieden

Zufrieden ist man in der Tutti-Frutti-Eisdiele im Lechviertel. „Unser Hauptkonzept ist ja das Eis to go“, meint Mitarbeiterin Gisela Oransoy. Das Geschäft zum Mitnehmen sei auch in diesem Jahr ganz gut gelaufen. Auch ihr ist aufgefallen, dass weniger ausländische und dafür mehr deutsche Touristen vorbeikommen. „Bis jetzt waren außer ein paar Italienern keine Ausländer da“, erklärt Oransoy.

Dreißig Prozent weniger Umsatz als sonst verzeichnete hingegen Marco Stefani. Der 38-Jährige ist Inhaber der Santin-Eiscafés in der Steingasse und der Bahnhofstraße. Besonders hart war es für ihn, die Sitzmöglichkeiten in der Filiale am Bahnhof von 27 auf acht Tische reduzieren zu müssen. Zudem arbeiten sie nur noch zu zweit in der zweiten Filiale in der Steingasse. Seine Kundschaft könne er vor allem in zwei Gruppen einteilen. „Es gibt die, die denken, dass das mit Corona alles Schmarrn ist und die, die Angst davor haben.“, meint Stefani.

Die Eisdiele Sorrento in Augsburg verzeichnet einen Umsatzeinbruch

Die Eisdiele Sorrento in der Maximilianstraße, die von Reza Madonpour geleitet wird, hat ebenfalls einen Umsatzeinbruch von ungefähr 20 Prozent erlitten. Trotzdem ist der 57-Jährige ganz zufrieden mit dem Geschäft, solange das Wetter mitmache. „Die Kunden sind glücklich auf der Terrasse. Aber mal schauen, wie es ab Oktober wird“, meint Madonpour. Bei „Juice ’n Cream“ am Judenberg, ist man mit dem Geschäft zwar nicht zufrieden, aber dankbar für alle, die dem Geschäft die Treue gehalten haben, erzählt Sinan Yeter. Der 28-Jährige ist Inhaber der Eisdiele und des benachbarten Kebaphauses Pamukkale. Auch für ihn war das To-go-Konzept diesen Sommer sehr hilfreich.

Was die Hygieneregeln angeht, loben die Betreiber unisono die Disziplin der meisten Kunden – negative Beispiele seien die Ausnahme geblieben. Und bei den Trends ist es ebenfalls überall ähnlich: Vegane Eissorten werden in Augsburg immer beliebter.

