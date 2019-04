11:39 Uhr

Augsburger Eltern bangen um Kita-Plätze

In den vergangenen Wochen erhielten Eltern Zu- oder Absagen für Betreuungsplätze. Eine aufreibende Zeit. Wie die Auswahl abläuft und warum sie an ihre Grenzen stößt.

Von Joshena Dießenbacher

Wenn Eltern (wieder) arbeiten gehen, ist das wichtigste ein gutes Gefühl bei der Kindertagesbetreuung. Dazu gehört viel, es braucht Vertrauen. Der Idealzustand ist, sorgenfrei in die Arbeit gehen zu können, da man das Kind gut aufgehoben weiß. Nicht alle Eltern haben dieses Glück.

In den vergangenen Wochen wurden in Augsburg die Betreuungsplätze für September vergeben. Nach den Einschreibungen in den Einrichtungen, setzten sich im März die Einrichtungsträger unter Koordination des Jugendamtes zusammen und führten einen komplexen Abgleich der Vormerkungen durch. Dabei wurden Doppel- und Mehrfachanmeldungen geprüft, sowie angegebene Prioritäten. Neben einer bedarfsgerechten Versorgung ist die Stadt Augsburg dabei um eine „Harmonisierung der zeitlichen Abläufe“ bemüht und strebt an, Zu- oder Absagen außerhalb der vereinbarten Zeiten zu vermeiden, um die „Beunruhigung der Eltern zu reduzieren“. Im Anschluss verschickten die Einrichtungen gegen Ende März Zusagen an die ausgewählten Eltern. Ab 8. April durften die Absagen versandt werden. In der Zeit dazwischen begann für viele Familien das Bangen.

Kinderreichtum stellt Augsburgs Politik vor eine große Herausforderung

So wie bei Familie Sianos: zwei Töchter, eine bereits im Kindergarten. Für die Jüngere (zwei Jahre alt) benötigen sie ab September einen Krippenplatz möglichst in der Innenstadt, in der Nähe der Einrichtung der älteren Tochter. Sie hatten sich bei fünf Krippen verschiedener Träger und einer Großtagespflege angemeldet. Wichtigste Kriterien waren dabei Vertrauen und die Alltags-Machbarkeit bezüglich der täglichen Wege zur Arbeit. Ab dem Zeitpunkt, an dem Valeria Sianos im Bekanntenkreis von den Zusagen hörte, durchlebte sie eine nervenaufreibende Zeit: jeden Tag zum Briefkasten, um zu sehen, ob doch noch eine Zusage kommt, unzählige Telefonate, das hinterfragen, ob man selber etwas vergessen hat.

„Das ist doch der Wahnsinn, du hast keine Wahl mehr. Ich finde, Kindertagesbetreuung ist so eine wichtige und persönliche Angelegenheit, und es sollte nicht so laufen, dass man froh sein muss, wenn man überhaupt irgendwo irgendeinen Platz bekommt“, sagt die Gymnasiallehrerin.

Augsburgs Kinderreichtum stellt die Stadtpolitik vor die große Herausforderung, beim Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten Schritt zu halten. 2017 blieben 200 Kinder unversorgt, im vergangenen Jahr fehlten rund 400 Betreuungsplätze in Krippen, Kindergärten und Horten. Zu einer Klage gegen die Stadt wegen des Rechtsanspruchs ist es 2018 – anders als in anderen süddeutschen Städten – nicht gekommen.

Auch in diesem Jahr sehen sich die Einrichtungen wieder einer sehr hohen Nachfrage gegenüber. „Sie übersteigt unser Angebot bei Weitem. Die Einrichtungsleiterinnen berichten, sie hatten so viele Interessenten und Vormerkungen wie nie“, sagt Anka Leiner, Geschäftsführerin der ekita.net gGmbH. Die ekita bietet in Augsburg 800 Plätze in acht Einrichtungen, darunter 580 in Kindergärten, 130 in Horten, 80 in Krippen.

"Korridorregelung" erhöht den Druck auf Kita-Einrichtungen

Zu allem Überfluss hat in diesem Jahr die neue „Korridorregelung“ den Druck auf die Einrichtungen erhöht. Sie sieht vor, dass Erstklässler, die zwischen Juli und September Geburtstag haben, leichter von der Einschulung zurückgestellt werden können. Die Eltern müssen diese Entscheidung im Mai treffen. Wie viele Fachleute und Eltern steht auch Anka Leiner pädagogisch hinter dieser Reform, da sie viel stärker der Individualität jedes Kindes gerecht wird, aber: „ Wir wussten zum Zeitpunkt der Abgleiche nicht, ob ein Kindergartenkind ab September in die Schule geht oder noch ein Jahr bleiben wird. Insofern mussten wir als Vorsichtsmaßnahme fast jedes Vorschulkind als bleibend einplanen, was zunächst die Platzsituation verschlechtert.“

Dass die Situation in diesem Jahr weiter angespannt bleibt, bestätigt Sozialbürgermeister Stefan Kiefer (SPD). Grund seien neben der bis 2016 gestiegenen Geburtenrate unter anderem auch Zuzüge. „Trotz der Fortschritte bei der Schaffung von Plätzen rechnen wir mit deutlichen Engpässen. Insbesondere die Nachfrage nach Krippenplätzen ist gestiegen.“ Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei es zu früh für definitive Zahlen zur Kita-Situation; eine erste Einschätzung werde Mitte Mai im Jugendhilfeausschuss gegeben. Aber auch das werde nur ein Trend sein, denn bei der Kinderbetreuung ist bis in den Juni noch viel in Bewegung. „Die Fachabteilung im Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie die Kids-Stützpunkte versuchen, den Familien passende Betreuungsangebote zu machen. Im letzten Jahr ist es gelungen, in diesem Zeitraum noch zahlreiche Betreuungsangebote zu vermitteln“, sagt Kiefer.

Knappes Angebot an Kita-Plätzen erzeugt Stress bei Eltern

Dennoch erzeugt das knappe Angebot bei vielen Eltern Stress – das Gefühl, sich überall anmelden zu müssen, die langen Schlangen an den Anmeldetagen. „Das war schon frustrierend, wir kamen uns vor wie Bittsteller“, sagt ein Vater, der nicht genannt werden möchte. Eine Mutter: „Wir hatten zwar Glück, aber mich hat das Ganze so belastet, dass ich krankgeschrieben werden musste“. Viele Eltern fragen sich, warum sie von der Einrichtung ihrer Wahl nicht sofort eine Zu- oder Absage erhalten und warum andere Familien scheinbar bevorzugt wurden. Die Kriterien bei der Platzvergabe können in der Tat je nach Träger variieren, auch die Entscheidungsfreiheit der Einrichtungen. Dazu sagt Anka Leiner von der ekita: „Die Einrichtungsleiterinnen nehmen die Platzvergabe eigenständig vor. Dabei beachten sie unter anderem folgende Kriterien: Geschwisterkind in der Einrichtung und Dringlichkeit, etwa bei Alleinerziehenden, oder beim Bedarf von Sprachförderung bei einem Vorschulkind.“ Die Stadt Augsburg selbst legt bei der Platzvergabe der städtischen Einrichtungen viel Wert auf Transparenz. Auch den freien Trägern rät die Stadt, durch klar definierte Kriterien und nachvollziehbare Entscheidungen die Platzvergabe transparent zu gestalten und interne Regelungen oder handverlesene Platzvergaben zu vermeiden.

Wer nicht Adressat der ersten Zusagen war oder bei der Wunscheinrichtung untergekommen ist, für den ergibt sich in vielen Fällen noch eine Lösung. Eltern stehen nicht alleine da, sie werden von den städtischen Fachstellen unterstützt. Und wie so oft gehört auch eine Portion Glück dazu. Das hatten am Ende auch Walter und Valeria Sianos. Anfang April meldete sich die Leiterin der von ihnen bevorzugten Krippe zurück und konnte ihnen doch einen Platz anbieten – der war frei geworden, weil eine andere Familie umzieht und ihn nicht mehr benötigt.

