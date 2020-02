Augsburger Fahnder jagen Millionenschmuggler

Plus Wasserpfeifentabak, Kleidung und Parfüm: Augsburger Fahnder jagen seit Jahren Millionenschmuggler. Ein Beamter erzählt, wie mühsam das ist.

Jahr für Jahr werden in der Europäischen Union schätzungsweise 800 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Eine gigantische Summe. Es gibt viele Gründe dafür. Einer ist der freie Warenverkehr innerhalb der EU der offenen Grenzen. Schmuggler, die zollpflichtige Waren wie Tabak oder Parfüm weltweit illegal verschieben, haben leichtes Spiel. Wie ein Augsburger Fall zeigt, der Zollfahnder, Ermittlungsbehörden und die Justiz seit mehr als fünf Jahren in Atem hält. Das Ende: nicht absehbar.

Augsburger jagen Schmuggler

Es ist ein riesiger Ermittlungskomplex, der 2014 in Augsburg seinen Ausgang nahm und den Soko-Namen „Fugger“ erhielt. Behörden in ganz Europa, von Belgien bis Litauen, von der Schweiz bis Großbritannien, arbeiteten zusammen, um ein internationales Netzwerk von türkischstämmigen Schmugglern zu zerschlagen. Dutzende Verdächtige wurden ermittelt, fast alle in mehreren Prozessen auch vor dem Augsburger Landgericht zu Haftstrafen verurteilt. Und noch immer klicken bei Beschuldigten die Handschellen. So wie bei einem Türken, 49, aus Istanbul, der im Juni 2019 so unvorsichtig war, nach Lettland zu reisen. Aufgrund eines EU-Haftbefehls wurde er festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Jetzt stand er vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Julian Küffer unter dem Vorwurf des gewerbs- und bandenmäßigen Schmuggels.

Sie schmuggeln Parfüm, Kleidung und Tabak

Mehmet S. (Name geändert) galt im Ermittlungskomplex „Fugger“ als „großer Fisch“, als der Organisator vieler Schmuggeltransporte von der Türkei in die EU, auch als Partylöwe, der Luxusautos fuhr und jahrelang in Saus und Braus lebte. Das Zollfahndungsamt München bekam 2014 einen anonymen Hinweis auf einen Türken aus Augsburg, der in den Schmuggel verstrickt sein solle. Die Zollermittler hörten daraufhin ein Jahr lang Telefone ab. Das Ergebnis: Es gab 2014 und 2015 in ganz Europa reihenweise Festnahmen. In Hamburg flog eine russischstämmige Schmugglergruppe auf. Allein bei einer Festnahmeaktion, bei der es 2015 um geschmuggelte Zigaretten ging, waren EU-weit 400 Beamte beteiligt. Bei der Telefonüberwachung fiel auch der Name von Mehmet S. Von Istanbul aus – beziehungsweise von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus – organisierte er mehrere Schmuggeltransporte in die EU. Einmal waren es Tausende von Parfüms, Markenschuhen, Pullover und T-Shirt. Allesamt gefälschte Waren, die nach Polen gehen sollten. Dann soll er zwei Mal je 4,2 Tonnen und einmal 18 Tonnen Wasserpfeifentabak im Zolllager in Hamburg zwischen geparkt und dann zum Teil nach Russland und Großbritannien weiterverkauft haben. Neun Tonnen Tabak konnten im Zolllager beschlagnahmt werden.

Weil jedes Jahr Abermillionen von Waren auf dem Land-, Luft- und Seeweg nach Europa gekarrt werden und dieser freie Handel am Laufen gehalten werden muss, werden die Frachtpapiere nur noch elektronisch ausgefüllt. Die Ware muss dann erst im Empfängerland verzollt und versteuert werden. Die Krux: Auch Waren, die zum Beispiel von Istanbul aus in ein Land außerhalb der EU gehen, können innerhalb der EU, auch in Deutschland, unverzollt zwischengelagert werden, so etwa im Hamburger Zolllager. Von dort kann die Ware aber problemlos auch nach England oder Polen transportiert werden.

Fahnder: Täter haben es einfach

Eine Kontrolle, ob der angebliche Empfänger außerhalb der EU überhaupt existiert, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Solche Rechtshilfeersuchen in alle Herren Länder, so sagte ein Zollbeamter als Zeuge, dauerten meist zwei bis sechs Monate. Das Schmuggelgut wird in der Regel mit unverfänglichen Warenbezeichnungen getarnt. Aus dem Wasserpfeifentabak werden dann offiziell „Datteln“. „Durch die offenen Grenzen wird es den Tätern sehr, sehr einfach gemacht“, bedauerte der Zollfahnder. Bei den Ermittlungen im „Fugger“-Komplex sei man „am Limit“ gewesen. Es würden viele Millionen Euro an Steuern hinterzogen. „Und wir sind eigentlich immer hintendran“, so die Erfahrung des Ermittlers. Auch die Korruption von Zöllnern an den EU-Außengrenzen spiele eine Rolle.

Ein Schmuggler-Netzwerk transportierte unter anderem Wasserpfeifentabak spezialisiert. Augsburger Behörden und andere Dienststellen ermitteln seit Jahren.

Der Warenschmuggel wirft riesige Gewinne ab. Ein Kilo Wasserpfeifentabak im Wert von 16 Euro wird in Deutschland mit 38 Euro Zoll und Steuern belegt. In Großbritannien ist der Reibach noch größer. Denn die dortige Abgabenlast ist drei- bis vier Mal so hoch wie in Deutschland. Mehmet S., verteidigt von den Anwälten David Herrmann und Jasmina Erben, legte im Gerichtssaal ein volles Geständnis ab in der Hoffnung auf eine milde Strafe. Seine Stellung innerhalb der Schmuggelbande war umstritten. Für Staatsanwältin Franziska Deisenhofer spielte der Angeklagte jahrelang eine große Rolle innerhalb der Gruppe. „Er ist der, der daran verdient hat.“ Sie forderte drei Jahre und zwei Monate Haft.

Einer muss 900.000 Euro bezahlen

Anwalt Herrmann hielt ihn zwar für ein „wichtiges Rad im System“, aber nicht für eine zentrale Figur. Der Verteidiger plädierte auf zwei Jahre mit Bewährung. Der Wunsch, auf freien Fuß gesetzt zu werden, erfüllte sich für Mehmet S. nicht. Obwohl seine Familie in der Türkei noch schnell 130.000 Euro zur Schadenswiedergutmachung eingesammelt hatte, verurteilte ihn das Gericht zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft. Der Türke, gegen den in München ein weiteres Verfahren läuft, muss Wertersatz für den Steuer- und Zollschaden von fast 900.000 Euro leisten. Etliche Anklagepunkte hatte das Gericht schon im Vorfeld vorläufig eingestellt.

