Augsburger Firmenlauf 2018: Anfahrt, Strecke, Ergebnisse

Der Firmenlauf Augsburg 2018 wird demnächst rund 12.000 Menschen auf die Strecke locken. Was man zu Termin, Strecke und Ergebnissen wissen muss.

Der Augsburger Firmenlauf 2018 wird die Breitensport-Veranstaltung der Superlative in Schwaben. 12.000 Menschen werden dieses Jahr beim 7. M-net Firmenlauf teilnehmen - das Event ist bereits seit Wochen ausverkauft. Die wichtigsten Informationen zum Lauf im Überblick:

Termin: Wann findet der Firmenlauf Augsburg 2018 statt?

Dieses Jahr findet der Augsburger Firmenlauf am Dienstag, 17. Mai, statt. Start ist um 19 Uhr.

Augsburger Firmenlauf - wie verläuft die Strecke?

Die Streckenführung 2018 ist identisch mit der Streckenführung des vergangenen Jahres:

Start und Ziel sind am Augsburger Messezentrum.

Von der breiten Messezufahrt aus läuft man an der Universität vorbei und durch das südwestliche Univiertel. Im Anschluss an einen Schlenker durch den Innovationspark wird auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße gelaufen.

Nahe der WWK-Arena werden die Läufer die Hälfte der Distanz hinter sich haben. Weiter geht es durch den neuen Stadtbezirk Göggingen-Ost.

Der letzte Kilometer vor dem Zieleinlauf in der Messezufahrt verläuft auf der Friedrich-Ebert-Straße.

Hier können Sie die Strecke im Video sehen:

Hier können Sie die Strecke des Firmenlaufs ansehen. Die 6,3 Kilometer lange Route führt vom Messezentrum aus an der Universität vorbei, durch das Univiertel, den Innovationspark und Göggingen-Ost zurück zum Messezentrum. Video: Sebastian Mayr

Wie lang ist die Laufstrecke?

Auch diesmal ist die Strecke wieder 6,3 Kilometer lang.

Wo und wann gibt es die Ergebnisse vom Augsburger Firmenlauf?

Die aktuellen Ergebnisse des Firmenlaufs in Augsburg werden kurz nach dem Ende des Laufs online veröffentlicht. Hier finden Sie dann auch einen Link zu den Ergebnissen.

Anmeldung zum Firmenlauf 2018: Wie und wo kann man sich registrieren?

Dazu ist es tatsächlich schon zu spät. Laut den Organisatoren von der km Sport-Agentur sind bereits seit Ende Januar alle 12.000 Startplätze vergeben. Und eine Ausweitung des Startfelds ist nicht geplant, sagt Organisatorin Katja Mayer: „Wir wollen die Strecke nicht überlasten und alle Teilnehmer sollen die Möglichkeit haben, weitestgehend in ihrem Tempo laufen zu können.“

Und das Programm am Veranstaltungstag?

17:30 Uhr: Beginn Unterhaltungsprogramm

18:15 Uhr: 1. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

19.00 Uhr: Start "7. M-net Firmenlauf Augsburg"

20.00 Uhr: 2. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

20.30 Uhr: Siegerehrungen

21.15 Uhr: 3. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

23.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Was sollte man zu Anfahrt und Parken an der Messe beachten?

Die Anfahrt erfolgt am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, raten die Veranstalter. Die Startnummer der Teilnehmer gilt als kostenloses Kombiticket (Zonen 10 und 20). Wer mit dem Auto kommen will, fährt über die B17. 2.000 Parkplätze an der Messe sind vorhanden. Weitere 3000 Parkplätze gibt es an der WWK Arena. Von dort fährt ein kostenloser Shuttleservice an die Messe und zurück.

Wo und wann gibt es die Start-Unterlagen für den M-net Firmenlauf?

Die Startunterlagen können die Teamchefs am Dienstag, 8. Mai 2018, von 12 bis 20 Uhr in den Räumen der DAK in der Franz-Kobinger-Str. 9 in Augsburg-Pfersee abholen. Spätere oder frühere Abholungen sind nicht möglich, aber die Teamcaptains können einen Vertreter schicken.

Wo bekommt man weitere Informationen zum Augsburger Firmenlauf 2018?

Hier geht es zur offiziellen Webseite der Veranstaltung.

Welche Läufe gibt es 2018 außerdem in und um Augsburg?

AOK-Straßenlauf im Siebentischwald am 18. März

swa-Halbmarathon im Siebentischwald am 22. April

Sport-Scheck-Stadtlauf in der City am 3. Juni

Cross-Hindernislauf im Enduropark am 10. Juni

Benefiz-Zoolauf im Zoo am 15. Juni

Frauenlauf an der Wertach am 7. Juli

Jakobuslauf am Lech am 21. Juli

LEW-Nachtlauf um den Kuhsee am 21. Juli

LEW-Kuhsee-Triathlon am Kuhsee am 22. Juli

Staffelmarathon im Siebentischwald am 2. September

Sheridanpark-Meilen in Pfersee am 23. September

Charity Walk & Run an der Perzheimwiese am 23. September

