Augsburger Friedensfest 2018: Programm, Veranstaltungen und Termine

Dieses Jahr lautet das Motto zum Friedensfest "Utopie: Was wäre wenn...?". Viele Veranstaltungen rund um dieses Leitmotiv sind geplant. Hier die Übersicht.

Wie sieht unsere Welt in fünf, zehn, fünfzig Jahren aus? Wollen wir so weitermachen wie bisher? Was erhoffen wir uns für unsere Zukunft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Programms zum Augsburger Hohen Friedensfest. Seit Samstag, 22. Juli und noch bis Mittwoch, 8. August, dreht sich bei mehr als 80 Veranstaltungen in Augsburg alles um das Thema "Utopie: Was wäre wenn...?".

Den Höhepunkt bildet die Friedenstafel am 8. August, an der hunderte Menschen auf dem Rathausplatz gemeinsam essen und trinken. Der Austausch von mitgebrachten Speisen symbolisiert das friedliche Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen in der Friedensstadt Augsburg.

Augsburger Friedensfest 2018: Mehrtägige Veranstaltungen

1. Juli bis 8. August 2018: 6. Augsburger Friedensrallye "Die Suche nach der Utopie: Was wünschst du dir?" - Fußgängerzone/Innenstadt

10. Juli bis 8. August 2018: Friedensbilder-Ausstellung "Dein Reich komme" - Kreuzgang St. Anna

22. Juli bis 8. August 2018: Erzählkontinuum "Type/Writer" mit Angela Aux - verschiedene Orte

22. Juli bis 8. August 2018: Mural "Wenn alles eine Einheit bildet" - Alter Postweg 66

22. Juli bis 8. August 2018: Foto-Ausstellung "Leben ohne Plastik(-müll) - Akti:f-Café

23. Juli bis 8. August 2018: Ausstellung "Die Kunst der Utopie" - Stadtsparkasse Augsburg, Foyer

2. August bis 7. August: Peace City Summer School - Annahof (hier mehr dazu)

2. August bis 8. August 2018: Kunstinstallation, Interaktion und Treffpunkt "Taubenschlag" - Willy-Brandt-Platz

5. August bis 8. August 2018: Theater-Installation "Die utopische Zone" - Elias-Holl-Platz

Das erste Mural des Augsburger Friedensfest entstand 2014. In diesem Jahr wird ein Mural zum Thema Utopie an einer Augsburger Hausfassade entstehen. Bild: Sascha Geldermann

Einzelne Programmpunkte beim Augsburger Friedensfest 2018

Sonntag, 22. Juli 2018

11.30 Uhr: Kleine Friedenstafel im Bärenkeller - Bürgerplatz Bärenkeller

11.30 bis 14.30 Uhr: Kleine Friedenstafel - Helmut-Haller-Platz

16.30 Uhr: Konzert "Exyl - Walter Bittners Zakedy Music und Gäste" - Fronhof

17.00 Uhr: Theater-Expedition "Expedition Utopie" - Theater Augsburg, Probebühne 3

19.30 Uhr: theater.interkultur "Nach dem Regen" - Theater Augsburg, Hoffmannkeller

20.00 Uhr: Theater, Podiumsgespräch und Musik "Utopie. Was wäre wenn?" - Kleiner Goldener Saal

Montag, 23. Juli 2018

10.30 Uhr: Konzert für Grundschulkinder "Radio Vielfalt-Mitsingkonzert" - Kulturhaus Abraxas

11.00 Uhr: Führung zur Ausstellung "Die Kunst der Utopie" - Treffpunkt: Bürgerinfo am Rathausplatz

19.30 Uhr: Vortrag "'Utopia' und andere visionäre Werke" - Volkshochschule, Raum 104/1

20.00 Uhr: Autorenforum "1. Augsburger Gespräche zu Literatur und Engagement" - Neue Stadtbücherei, S-Forum

Dienstag, 24. Juli 2018

10.30 Uhr: Autorenforum "1. Augsburger Gespräche zu Literatur und Engagement" - Neue Stadtbücherei, S-Forum

14.00 Uhr: Interreligiöser Stadtspaziergang von Frauen für Frauen - Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben, telefonische Anmeldung unter 0821/3166 2003 bis 16. Juli

18.00 Uhr: Picknick "Augsburg als nachhaltige Stadt - machbar oder utopisch?" - Denkmal an die Zukunft

19.00 Uhr: Vernissage "Artist in Residence - Utopie des Friedens" - Staatliches Textil- und Industriemuseum (tim)

19.30 Uhr: Vortrag "Atomwaffenfrei - Eine Utopie?" - Hollbau im Annahof

19.30 Uhr: Vortrag "Aufsperren! - von der Utopie einer Gesellschaft ohne Gefängnisse" - ehemalige JVA Augsburg

19.30 Uhr: theater.interkultur "Nach dem Regen" - Theater Augsburg, Hoffmannkeller

Mittwoch, 25. Juli 2018

19.00 Uhr: 7. Augsburger Predigtslam - "Siehe, die Stadt Gottes unter den Menschen" - Kresslesmühle

19.00 Uhr: Gründungsfeier "Religions-for-Peace-Gruppe Augsburg" - Oberer Fletz, Rathaus

19.30 Uhr: Jugendtheater "Romeo und Julia" - Theater im Martini-Park, Foyer

20.00 Uhr: Konzert "Utopia" mit Texten von Thomas Morus und dem Mehrmusik! Ensemble - Staatliches Textil- und Industriemuseum (tim)

Donnerstag, 26. Juli 2018

17.00 Uhr: Kommunikationsspiel "Public Living Room" - Rathausplatz

19.00 Uhr: Interreligiöser Frauendialog "Das Eigene im Fremden - das Fremde im Eigenen: Koran und Bibel feministisch gelesen" - Café Tür an Tür

Rund ums Augsburger Rathaus ist rund ums Hohe Friedensfest einiges geboten. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Freitag, 27. Juli 2018

14.00 Uhr: Stadtführung "Was wäre wenn... Martin Luther nicht zum Augsburger Reichstag befohlen worden wäre?" - Treffpunkt Annakirche, Innenhof

14.00 bis 22.00 Uhr: Projekte und Diskussion "Utopie des Stadtlebens" - Utopia Toolbox

18.00 Uhr: Lesung "Frauenstimmen für den Weltfrieden" - Café Tür an Tür

18.00 bis 23.30 Uhr: Weltmusik "Festival der Kulturen" - Annahof und Stadtmarkt

Samstag, 28. Juli 2018

10.00 Uhr: Stadtführung "Utopos - es gab keinen Ort für sie" - Treffpunkt Rathaus, Haupteingang

11.00 Uhr: Gespräch und Aktion "Es geht los! opendot - ein Werkzeug für direkte Begegnungen" - Utopia Toolbox

14.00 Uhr: Food Performance "Markt der Utopien" - Martin-Luther-Platz

15.00 bis 22.30 Uhr: Weltmusik "Festival der Kulturen" - Annahof und Stadtmarkt

20.30 Uhr: Performance und Ausstellung "Echos Stimme" - Kunstverein Augsburg im Holbeinhaus

ab 23.30 Uhr: Aftershowparty "Festival der Kulturen" - Kresslesmühle

Sonntag, 29. Juli 2018

11.00 Uhr: Vortrag und Gespräch "Heimat, Leitkultur, Werteunterricht und Ankerzentren" - Café Tür an Tür

20.00 Uhr: Theaterperformance "Pastforward - Eine politische Séance" - Kulturhaus Abraxas

Montag, 30. Juli 2018

12.00 Uhr: Mitbring-Brunch und Start des Wohnlabors "Wolkenkuckucksheim" - Grandhotel Cosmopolis

14.00 Uhr: Fahrradtour "Critical Mass" - Grandhotel Cosmopolis

17.00 Uhr: Vortrag und Film "Wagnis 'Genossenschaft'" - Wohnzimmer im Schwabencenter

20.00 Uhr: Interaktive Lecture Performance "Vision Bitcoin" - Kresslesmühle

Dienstag, 31. Juli 2018

11.00 Uhr: Workshop "Open House" - Grandhotel Cosmopolis

13.00 Uhr. Dialog-Café "Bank der Zukunft" - Holbeinplatz

14.00 Uhr: Wohnworkshop "Wolkenkuckucksheim" - Grandhotel Cosmopolis

16.30 Uhr: Führung "Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen" - Rathaus

18.00 Uhr: Diskursives Dinner "Wolkenkuckucksheim" Grandhotel Cosmopolis

19.30 Uhr: Vortrag und Gespräch "Was ist von den Utopien der 68er geblieben?" - Hollbau im Annahof

Im Grandhotel Cosmopolis finden diverse Programmpunkte zum Augsburger Friedensfest statt. Bild: Peter Fastl (Archivbild)

Mittwoch, 1. August 2018

17.00 Uhr: Workshop "Wohnformen für 2018" mit Van Bo Le-Mentzel - Grandhotel Cosmopolis

19.00 Uhr: Vortrag und Gespräch "Utopia oder ein vernünftiger Staat muss kommunistisch sein" - Hofgarten (bei schlechtem Wetter: Café Neruda)

19.00 Uhr: Vernissage "Utopie - zwischen Traum und Wahnsinn" - Galerie Noah im Glaspalast

19.30 Uhr: Lesung "Planet Magnon" mit Leif Randt - Provino-Club

21.00 Uhr: Musik "Lunir live" - Grandhotel Cosmopolis

Donnerstag, 2. August 2018

18.00 Uhr: Vernetzungstreffen zur Genossenschaftsgründung "Wolkenkuckucksheim" - Grandhotel Cosmopolis, 6. Stock (nicht barrierefrei)

18.00 Uhr: Vortrag "Kein Frieden ohne Konflikte - die Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung" - Hollbau im Annahof

19.00 Uhr: Bühnenprogramm mit Podiumsdiskussion "Anerkennungsfeier Heroes" - Taubenschlag am Willy-Brandt-Platz

19.00 Uhr: Cradle to cradle e.V. "Der Mensch als Nützling" - Volkshochschule, Raum 311

20.30 Uhr: Stummfilm mit Livemusik "Aelita - der Flug zum Mars" - Kino Liliom

Ab Donnerstag, 2. August bietet der "Taubenschlag" auf dem Willy-Brandt-Platz auch in diesem Jahr wieder einen Treffpunkt mitten in der Stadt. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Freitag, 3. August 2018

13.00 Uhr: Offener Workshop für Kinder "Demokratisch leben und lernen" - Taubenschlag am Willy-Brandt-Platz

14.00 Uhr: Stadtführung "Was wäre wenn... Martin Luther nicht zum Augsburger Reichstag befohlen worden wäre?" - Treffpunkt Annakirche, Innenhof

19.00 Uhr: Peace City Summer School "Diversität und Identität"- Hollbau im Annahof

21.00 Uhr: Kurzfilmprogramm "Schön wär's" - Kino Liliom

Samstag, 4. August 2018

10.00 Uhr: Frühschoppen "Politik und Utopien" - Brecht's Bistro

12.30 Uhr: Comic-Workshop "Comic Jam" - Taubenschlag am Willy-Brandt-Platz

20.00 Uhr: Theater und Begegnung "Kalte Heimat" - Café Tür an Tür

Sonntag, 5. August 2018

14.30 Uhr: Kinderrallye - Jüdisches Kulturmuseum

20.00 Uhr: Theater und Begegnung "Kalte Heimat" - Café Tür an Tür

Das Jüdische Kulturmuseum können Kinder im Rahmen des Augsburger Friedensfests erkunden. Bild: Archivbild

Montag, 6. August 2018

19.00 Uhr: Peace City Summer School "Heute nachhaltig leben für die Utopien von morgen" - Hollbau im Annahof

21.00 Uhr: Film "Dragonfly Eyes" - Kino Liliom

Dienstag, 7. August 2018

11.00 Uhr: Stadtführung "Utopos - es gab keinen Ort für sie" - Treffpunkt Rathaus, Haupteingang

17.30 Uhr: HipHop "Freeystyle Rap Session" - Taubenschlag am Willy-Brandt-Platz

19.00 Uhr: Multireligiöses Friedensgebet - Rathausplatz

Mittwoch, 8. August 2018 Augsburger Hohes Friedensfest

10.00 Uhr: Ökumenischer Familiengottesdienst - Evang.-Luth. Pfarrkirche Heilig Kreuz

10.00 Uhr: Ökumenischer Familiengottesdienst - Basilika St. Ulrich und Afra

11.30 Uhr: Augsburger Friedenstafel - Rathausplatz (bei Regen im Rathaus, Oberer Fletz)

12.00 bis 18.00 Uhr: Kinderfriedensfest - Zoo/Botanischer Garten

20.00 Uhr: Festkonzert - St. Anna Kirche

In der Innenstadt hat die Friedenstafel am 8. August auf dem Rathausplatz bereits Tradition. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Das Programm zum Download finden Sie hier.

8. August: Augsburger Hohes Friedensfest. Seit wann wird dieser gesetzliche Feiertag gefeiert? Was ist der Hintergrund?

Im Programm zum Augsburger Friedensfest stellt der 8. August den Höhepunkt dar. Das Hohe Friedensfest wird seit 1650 jedes Jahr gefeiert, lediglich in den Kriegsjahren 1942 und 1944 ist es ausgefallen. Ursprünglich feierten die Protestanten in Augsburg damit den Westfälischen Frieden, durch den im Jahr 1648 das Ende Ende ihrer Unterdrückung während des Dreißigjährigen Krieges eingeleitet wurde.

Auf Initiative des Bayerischen Landtags ist das Augsburger Hohe Friedensfest seit 1950 ein gesetzlicher Feiertag, der ausschließlich für das Augsburger Stadtgebiet gilt. Damit ist Augsburg die Stadt mit den meisten Feiertagen bundesweit. Seit 1985 wird der 8. August ökumenisch gefeiert. (sli)

