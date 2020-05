Augsburger Gericht entscheidet: Außengastronomie darf länger öffnen

Plus Ein Restaurant-Betreiber aus Augsburg hat vor Gericht für längere Öffnungszeiten gekämpft - und einen Erfolg erzielt. Kurz vor dem Pfingstwochenende ist das für die Lokale eine wichtige Entscheidung.

Der Betreiber eines Augsburger Restaurants darf ab sofort seine Außengastronomie länger abends öffnen. Bernhard Spielberger, Besitzer des Steak- und Fisch-Lokals "Palladio" im Stadtteil Kriegshaber hat vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg einen Erfolg erzielt. Die Richter stellen fest, dass einem längeren Betrieb nichts im Weg steht. Er darf nun die Außengastronomie bis 22 Uhr geöffnet lassen. Die derzeitigen Corona-Regeln im Freistaat erlauben eigentlich nur eine Öffnung bis 20 Uhr.

Die Richter begründen ihre Entscheidung damit, dass sie keinen Grund sehen, weshalb die Infektionsgefahr nach 20 Uhr größer sein sollte als zuvor. So hatte auch der Restaurant-Betreiber argumentiert. Die Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Desinfektion seien schließlich dieselben - egal zu welcher Uhrzeit. Spielberger argumentierte auch, dass das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus in Innenräumen von Fachleuten als eher größer eingestuft wird. Dazu passe die aktuelle Regelung in Bayern nicht.

Derzeit ist es so, dass Lokale in Innenräumen bis 22 Uhr öffnen dürfen, auf Außenflächen und in Biergärten muss bereits um 20 Uhr Schluss sein. Der Restaurant-Betreiber führte ins Feld, dass dann damit zu rechnen sei, dass Gäste von draußen nach drinnen wechseln. Das laufe den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich zuwider.

Stadt prüft, ob Gastronomie in Augsburg bis 22 Uhr öffnen darf

Die Entscheidung der Augsburger Verwaltungsrichter bezieht sich zwar nur auf den Einzelfall - es geht um die Außenterasse des Lokals, nicht um einen Biergarten. Sie könnte aber dennoch umfassende Auswirkungen für die Gastronomie in Bayern haben. Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) kündigte jedenfalls auf Anfrage unserer Redaktion an, sich die Entscheidung genau anzuschauen und dann zu entscheiden, ob alle Lokale in der Stadt bis 22 Uhr außen öffnen dürfen. Theoretisch könnte die Stadt auch noch gegen die Gerichtsentscheidung vorgehen. Das gilt aber als unwahrscheinlich.

B. Spielberger

Denn es geht in diesem Fall um das Pfingstwochenende, von dem sich viele Gastronomen gute Umsätze erhoffen. Ab 2. Juni hat sich der Streitfall ohnehin erledigt, da ab dann vom Freistaat vorgesehen ist, dass Lokale generell bis 22 Uhr öffnen dürfen - egal ob innen oder außen.

Auf politischer Ebene ist die unterschiedliche Regelung in der Innen- und Außengastronomie ohnehin schon länger umstritten. Die Freien Wähler dringen schon seit einigen Tagen auf eine Angleichung der Uhrzeiten. Mit dem Augsburger Urteil im Rücken fordert der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag, Fabian Mehring, dass Biergärten und Außengastronomie nun mit sofortiger Wirkung bis 22 Uhr öffnen dürfen, und nicht erst kommende Woche, wie es die Staatsregierung bisher vorgesehen hat. Mehring hat zwei Argumente dafür: Erstens sei die Regelung aus Gründen des Infektionsschutzes ohnehin unsinnig. „Dass die Lokale im Freien, wo das Infektionsrisiko niedriger ist, früher schließen müssen, ist absurd“, sagt Mehring. Zweitens denkt der schwäbische Abgeordnete an die arg gebeutelten Gastronomen: „Wir sollten den Wirten die Chance geben, am Pfingstwochenende Einnahmen zu erzielen.“ Das würde weitere unnötige wirtschaftliche Schäden abwenden.

