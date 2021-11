Augsburger Geschichte

vor 23 Min.

Augsburger Bier galt als Labetrank, Edelstoff und Lebenselixier

Plus Schon 1156 gab es in Augsburg eine Qualitätskontrolle für Bier. Ein Reinheitsgebot existierte schon in der Antike: In Babylon drohte Bierpanschern die Todesstrafe.

Von Franz Häußler

Augsburg war als Bierstadt im 19. Jahrhundert bekannt. Bier wird weltweit getrunken - und das schon seit 5000 Jahren. Der Nachweis wird mit Tontäfelchen aus Mesopotamien erbracht. Mit Griffeln in weichen Ton geritzte Zeichen gelten als die früheste Schrift der Welt. Tausende dieser nach dem Beschreiben ausgehärteten Tontäfelchen sind erhalten. Die zum Teil über 5000 Jahre alten Schriftträger befinden sich in Museen in aller Welt und sind entziffert. In einer digitalen Keilschrift-Bibliothek stehen ihre Inhalte der Forschung weltweit zur Verfügung. Geborgen wurden die Tontäfelchen im antiken Mesopotamien, einem Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Es ist jetzt der südliche Irak. Uruk und Babylon waren die bekanntesten Städte und Fundorte. Die meist kleinen Tontafeln bilden die schriftliche Überlieferung früher Hochkulturen im Vorderen Orient.

